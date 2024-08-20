باراك أوباما يخاطب مؤتمر الحزب الديموقراطي دعما لكامالا هاريس

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يتوقع أن يشدد الرئيس الأميركي السابق في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني العام للحزب الديموقراطي على أن كامالا هاريس تشكل ضمانة لمستقبل الحزب فيما تستعد لقبول تسميتها مرشحة رسميا بعد حملة انتخابية تمكنت خلال فترة قصيرة من بث الزخم والحماسة فيها.

وسيقول أوباما الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة ويعد شخصية نافذة في الحزب الديموقراطي للمندوبين في شيكاغو إن هاريس هي الشخص المناسب لقيادة البلاد نحو “مستقبل طموح”.

وكتب أوباما عبر منصة اكس قبل توليه الكلام في شيكاغو لحشد الدعم والحماسة لحملة هاريس ومنع وصول دونالد ترامب إلى السلطة لولاية رئاسية ثانية “إنه لشعور جميل أن أكون في دياري، في شيكاغو”.

حلت هاريس مكان جو بايدن بعد انسحابه بشكل مفاجئ من السباق الرئاسي.

وتابع أوباما “اتطلع للمشاركة في المؤتمر العام للحزب الديموقراطي والانضمام إلى مجموعة كبيرة من المؤثرين لنبرز رهانات هذه الانتخابات”.

وقال المندوب في المؤتمر تيد هيسيرودت البالغ 56 عاما “انا متحمس جدا .. أوباما من الخطباء المفوهين”.

وسيقوم نحو 4700 مندوب في المؤتمر بتسمية هاريس رسميا مرشحة الحزب لانتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، في تصويت يترافق مع مراسم احتفالية، يشكل إعادة لعمليات الاقتراع التي تمت عبر الانترنت وحصلت خلالها نائبة الرئيس الأميركي على غالبية أصوات المندوبين.

واحدا تلو الآخر، سيعلن أعضاء 57 وفدا اختيارهم لمرشح الحزب. وقال منظمو المؤتمر أن هذه العملية ستكون مناسبة “للاحتفاء” بكل ما انجز في السنوات الأربع الأخيرة.

في خطاب مفعم بالمشاعر مساء الأحد، عدد بايدن المحطات الرئيسية في ولايته. وأكد الرئيس البالغ 81 عاما “أميركا، أميركا، أعطيتك أفضل ما لدي” مستشهدا بأغنية وطنية، خلال خطاب دام حوالى الساعة تطرق فيه إلى إنجازاته ودعا فيه الناخبين إلى دعم نائبته في الرئاسة كامالا هاريس.

– “إعادة الاحترام” –

وأضاف “ارتكبت الكثير من الأخطاء خلال مسيرتي، لكني أعطيت أفضل ما لدي”.

أكد بايدن “أعشق عملي، لكني أعشق بلادي أكثر بعد. كل الكلام حول أنني أشعر بالغضب من أولئك الذين قالوا إن علي أن انسحب، غير صحيح”.

وانضمت هاريس التي تلقي الخميس الكلمة الرئيسية في المؤتمر، إلى بايدن على المسرح بعد انتهاء خطابه وتعانقا فيما خص الحضور بايدن باستقبال حار وصفقوا وقوفا له بعد أقل من شهر على قراره المباغت بالانسحاب من السباق الرئاسي.

وأطلت هاريس بشكل غير متوقع وتولت الكلام مشيدة بالرئيس فيما لا يتولى مرشحو الحزب الديموقراطي الكلام إلا في اليوم الأخير.

وقالت هاريس “أود أن أطلق أعمالنا من خلال الاحتفاء برئيسنا الرائع جو بايدن. نحن ممتنون له إلى الأبد”.

ورأت هيلاري كلينتون التي سعت لتكون أول امرأة تتولى الرئاسة الأميركية لكنها خسرت الانتخابات أمام دونالد ترامب في 2016، أن بايدن “أعاد الاحترام” إلى البيت الأبيض.

وقالت في كلمة أمام المؤتمر “تشهد الولايات المتحدة شيئا ما. نشعر بذلك. هو أمر عملنا من أجل تحقيقه وحلمنا به منذ فترة طويلة”.

إلا ان هيلاري كلينتون حذرت الديموقراطيين قائلة “لا تشتتوا تركيزكم ولا تناموا على أمجادكم … فخلال الأيام الـ78 المقبلة علينا أن نعمل بجهد أكبر من أي وقت مضى”.

خلال أيام مؤتمر الحزب الديموقراطي، سيجول المرشح الجمهوري في أرجاء البلاد مع تجمع انتخابي الثلاثاء في ميشيغن التي تشكل ولاية متأرجحة وحاسمة في الانتخابات.

أما هاريس فستكون في ميلووكي التي استضافت المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الشهر الماضي.

وأضفت هاريس بشكل لافت زخما وحماسة على حملة الحزب الديموقراطي وقضت على تقدم المرشح الجمهوري في استطلاعات الرأي، متوجهة خصوصا إلى الناخبين الشباب والنساء والسود.

– “سننجح” –

وقد شتتت التطورات في المعسكر الديموقراطي، تركيز حملة دونالد ترامب بشكل كبير.

ويواجه المرشح الجمهوري صعوبة في إعادة ضبط حملته بعد ترشح هاريس، مكثرا من الشتائم الشخصية والخطابات النارية رغم دعوات من شخصيات جمهورية كبيرة إلى التركيز على مواضيع أخرى.

ويتوقع ان ينزل المحتجون مجددا إلى الشارع في شيكاغو بعدما اقتحمت مجموعة صغيرة من مناهضي الحرب في غزة سياجا أمنيا خارجيا أقيم لحماية المؤتمر من دون تشكيل أي تهديد له.

وقال فرانكلين ديلانو وليامز البالغ 78 عاما والذي يشارك للمرة الثانية عشرة في مؤتمر عام للحزب، إن “مما لا شك فيه” أن خطاب اوباما سيعزز فرص هاريس بالفوز.

وأكد بحماسة “أترون الحشود (في مهرجانات هاريس الانتخابية)؟ سننجح في ذلك”

دك/غ ر/ص ك