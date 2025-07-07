باراك يعرب عن ارتياحه حيال ردّ لبنان على المطالب الأميركية بشأن نزع سلاح حزب الله

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أعلن المبعوث الأميركي توماس باراك الاثنين من بيروت إنه “راض” حيال ردّ السلطات اللبنانية على طلب واشنطن بشأن نزع سلاح حزب الله ، محذّرا في الوقت نفسه من أن لبنان “سوف يتخلّف عن الركب” إن لم يتحرك تماشيا مع التغيرات الاقليمية الحاصلة.

وخلال زيارة سابقة إلى بيروت في حزيران/يونيو الماضي، سلّم باراك إلى المسؤولين اللبنانيين رسالة من الإدارة الأميركية تطلب التزاما رسميا بنزع سلاح حزب الله الذي تكبّد خسائر عسكرية هائلة خلال حربه الأخيرة مع اسرائيل التي خرج منها أكثر ضعفا على الساحة السياسية في لبنان.

وبعد لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون الاثنين، قال السفير الأميركي إلى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا خلال مؤتمر صحافي “أنا ممتنّ للرد اللبناني (…) الرد مدروس وموزون” على المطالب الأميركية، مضيفا “نحن نعمل على وضع خطة للمضي قدما، ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى الحوار”.

وتابع “ما قدّمته لنا الحكومة كان رائعا. في وقت قصير جدا، وبطريقة معقّدة جدا، أشعر برضا لا يُصدق حيال هذا الرد”.

وأضاف باراك “ما نحتاج إليه الآن هو العمل على التفاصيل، وهذا ما سنقوم به. كلانا ملتزمان بالخوض في التفاصيل والتوصّل إلى حل(…)أنا متفائل جدا جدا”.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في منشور على موقع “إكس” أن عون سلّم باراك “أفكارا لبنانية لحلٍّ شامل خلال الاجتماع”.

وقال مصدر رسمي لبناني، مفضّلا عدم الكشف عن هويته، إن الجانب اللبناني كان سلّم ردا أوليا للجانب الأميركي قبل يومين، طلبت واشنطن إجراء تعديلات عليه.

وأضاف المصدر أن المسؤولين اللبنانيين “اجتمعوا خلال عطلة نهاية الأسبوع وأعدّوا النسخة الأخيرة”.

-“الحوار”-

ويعدّ سلاح حزب الله واحدا من أكثر المسائل تعقيدا على الساحة السياسية اللبنانية، حيث تواجه السلطات اللبنانية ضغوطا أميركية متزايدة لنزع سلاح حزب الله. وفي حين أكد مسؤولون أن قرار “حصر السلاح بيد الدولة” متخذ، شددوا على أن ذلك يحتاج الى توافر “الظروف”.

وعلى الرغم من هذه الضغوطات، أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأحد أن التهديدات الاسرائيلية لن تدفع حزبه إلى “الاستسلام”، مطالبا أولا أن تنسحب اسرائيل “من الأراضي المحتلة وتوقف عدوانها وطيرانها وتعيد الأسرى ويبدأ الإعمار”.

وتؤكّد السلطات في لبنان التزامها بوقف إطلاق النار المبرم مع اسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر، وأنها فكّكت جزءا كبيرا من ترسانة حزب الله العسكرية في منطقة جنوب نهر الليطاني.

ويواجه لبنان كذلك تحدّي إعادة الإعمار بعد الحرب المدمّرة بين حزب الله واسرائيل. ويقدّر البنك الدولي حاجات التعافي وإعادة الإعمار في لبنان بحوالى 11 مليار دولار.

وتعوّل السلطات اللبنانية على دعم خارجي خصوصا من دول الخليج لتمويل إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد.

وحذّر باراك الاثنين من أن “المنطقة تتحرّك بسرعة هائلة” ولبنان “سوف يتخلّف عن الركب”. وأشار إلى أن “الحوار بدأ بين سوريا وإسرائيل”، معتبرا أن على لبنان أن يتجّه نحو “الحوار” أيضا.

وأعلنت سوريا الجمعة استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك مع اسرائيل لعام 1974، على ما أفاد بيان لوزارة الخارجية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن أواخر حزيران/يونيو ان لدى بلاده “مصلحة في ضم دول جديدة، مثل سوريا ولبنان”، الى “دائرة السلام والتطبيع”.

وقال باراك “اعتقادي أن اسرائيل تريد السلام مع لبنان…لكن التحدي هو كيفية الوصول إلى ذلك”.

– وقف إطلاق النار –

والتقى باراك في وقت لاحق برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله. واعتبر بري بحسب بيان صادر عن مكتبه “الاجتماع جيدا وبناء آخذا بحرص كبير مصلحة لبنان وسيادته وهواجس اللبنانيين كافة وكذلك مطالب حزب الله”.

وكان باراك قال خلال المؤتمر الصحافي إن “حزب الله هو حزب سياسي، وله جانب مسلح أيضا. يحتاج حزب الله إلى أن يرى أن هناك مستقبلا له، وأن هذا الطريق ليس معدّا ليكون ضدّه فقط”.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعيد لقائه باراك أن ورقة الموفد تتضمّن “مقترحات” لتطبيق وقف إطلاق النار.

وقال إن الجانب اللبناني بحث مع باراك من منطلق “المسلمات اللبنانية” وهي “ضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية…وضرورة وقف الاعمال العدائية…وبدء بعملية الاعمار والافراج عن الأسرى”.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، تشنّ الدولة العبرية باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب، تقول غالبا إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له.

وأصيب عشرة أشخاص بجروح ليل الأحد بغارات اسرائيلية على جنوب لبنان، وفقا لوزارة الصحة.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل العمل “لإزالة أي تهديد” ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها خسائر كبيرة على صعيد البنية العسكرية والقيادية. وتوعّدت إسرائيل بمواصلة شنّ ضربات ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح الحزب المدعوم من إيران.

ونصّ وقف إطلاق النار على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان) وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل).

كما نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن اسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

بور-لو/دص