بارديلا في القدس ضمن “الأصدقاء الجدد” للحكومة الإسرائيلية

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تؤشر دعوة شخصيات يمينية متطرفة أجنبية مثل الفرنسي جوردان بارديلا إلى القدس لحضور مؤتمر حول معاداة السامية، على استعداد متزايد لجزء من اليمين الإسرائيلي للتحالف مع أي طرف يدعم إسرائيل، باسم المصالح المتقاربة.

على الرغم من سمعة تصنفهم من ذوي أفكار معادية للسامية، يتوقّع أن يشارك التجمع الوطني الفرنسي واليمين المجري في المؤتمر حول سبل مكافحة معاداة السامية في العالم، وهي من أولويات حكومة بنيامين نتنياهو، إحدى الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ويقول الخبير في العلوم السياسية في العلوم السياسية في الجامعة المفتوحة في إسرائيل دنيس شاربيت “هذا (الخبر)لا يتصدّر العناوين الرئيسية، لكنه يحظى بالاهتمام”.

وركّزت وسائل إعلام إسرائيلية اهتمت بالموضوع على انسحابات ضيوف من أمثال المفكّر الفرنسي برنار هنري ليفي، ينتقدون حضور ممثلين من اليمين المتطرف من الأوروبيين.

كما تناولت وسائل الإعلام أيضا مسألة إعلان المؤتمر برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قبل أن تُسحب لاحقا. وطلبت وكالة فرانس برس توضيحا بخصوص هذه المعلومات من مكتبه الذي لم يؤكد ذلك.

– الدعوة الأولى –

ويقول شاربيت لفرانس برس “عندما يعلن حزب كان معاديا للسامية في وقت مضى أنه لم يعد كذلك اليوم، فإن الإسرائيليين يردّون بشكل عام بالتشكيك. يقولون إنهم يريدون أن يروا ما إذا لم يكن ذلك مجرد انتهازية”.

وعمل حزب “التجمّع الوطني” على تطبيع علاقات حزبه مع المجتمع اليهودي الفرنسي. وكان مؤسسه جان ماري لو بن معروفا بتصريحاته النافية لمعاداة السامية التي كلفته إدانات قضائية.

وهي الدعوة الأولى لليمين المتطرف الفرنسي الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لمثل هذا الحدث. وسيتم تكريم رئيس الحزب الفرنسي جوردان بارديللا بصفة خاصة، إذ سيكون من القلائل الذين سيشاركون في إلقاء الخطابات في المؤتمر.

وتشارك كذلك النائبة الأوروبية المجرية كينغا غال من حزب الاتحاد المدني المجري (فيديز) في مائدة مستديرة حول “الإسلام الراديكالي” إلى جانب زميلها السويدي تشارلي وايمر المنتخب حديثا والمناهض للهجرة.

ويضيف شاربيت “الحكومة الإسرائيلية الحالية ترى العالم إما أسود وإما أبيض. لم يعد الوزراء قادرين على أن يضعوا في الميزان نصف قرن من الالتزام والنضال من أجل إسرائيل في الميزان، كما بالنسبة مثلا الى برنارد هنري ليفي، مقابل أصدقائهم الجدد”.

ويقول الباحث “هناك أيضا من يعتقدون أنه في ظل الوضع الحالي غير المؤاتي لإسرائيل، فإنها بحاجة إلى حلفاء جدد، ولو أنها لا تحبذهم بشكل خاص”.

بالنسبة له، فإن هذه الدعوة “متأتيةأقلّ من الواقعية السياسية منه من الالتقاء الأيديولوجي”.

بعد أكثر من 17 شهرا على بدء الحرب في قطاع غزة، فإن اهتمام البلاد موجه بشكل كبير نحو فشل وقف إطلاق النار واستئناف القصف الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية حيث لا يزال 58 رهينة إسرائيلي محتجزين.

بالإضافة إلى ذلك، يتظاهر الآلاف من الأشخاص منذ أيّام ضد ما يعتبرونه انحرافا استبداديا من جانب بنيامين نتنياهو الذي تحاول حكومته التخلّص من رئيس الشاباك (الأمن الداخلي) والمدعية العامة، وهما شخصيتان انتقدتا إدارة الحكومة لشؤون البلاد.

– “قراءة أمنية” –

ويرى شاربيت أن أولئك الذين “يتظاهرون حاليا ضد مشروع دولة غير ليبرالية ليسوا راضين، وفي الوقت نفسه ليسوا متفاجئين” بتنظيم المؤتمر.

ويقدّر توماس ڤيسكوڤي، الباحث في معهد التعليم العالي في باريس (EHESS) وفي الجامعة الحرة في بروكسل، أنه “بالنسبة للحركات التقدمية، اليسار الإسرائيلي التاريخي الذي يجمع اليوم عددا قليلا من الناس، من الواضح جدا أن هذا اليمين المتطرف ليس حليفا له”.

لكن وفقا لهذا الخبير في اليسار الإسرائيلي، تواجه هذه الأقلية “شعورا عميقا بالتهديد” يجد أصداءه أيضا في المجتمع الإسرائيلي، وقد عززه هجوم حماس غير المسبوق في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل.

ويرى فيسكوفى أن السلطات الإسرائيلية تدافع منذ هجمات الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005) عن “رؤية للعالم” تكون فيها إسرائيل “دولة غربية في قلب شرق يهددها، وتسيطر عليه بشكل خاص منظمات إسلامية”، وهي رؤية “تلغي الطابع السياسي عن القضية الفلسطينية وتروّج لقراءة أمنية”.

في الطرف الآخر من المشهد السياسي، يذكّر الباحث بأن “جزءا من اليمين الإسرائيلي يرى العالم بأنه معاد للسامية، لذلك ما يهمه في المقام الأول هو معرفة من يدعم إسرائيل”.

وفي دفاعها عن “هذه الأفكار المرتبطة بصدام الحضارات”، يلتقي اليمين المتطرف الإسرائيلي مع حركات أخرى، خصوصا أوروبية.

ويوضح الباحث بأنه “عندما ترى لمن يصوّت الإسرائيليون، ترى أن جزءا من المجتمع الإسرائيلي يشارك هذه الأفكار الرجعية أو اليمينية المتطرفة… جزء مهم، ولكنه ليس بالأغلبية”.

كرب/اج/رض