باركليز: أي ضربات أمريكية محدودة على إيران قد تمحو علاوة المخاطر الجيوسياسية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

16 يناير كانون الثاني (رويترز) – توقع بنك باركليز في عرضه لأرجح السيناريوهات أن تستهدف ضربات أمريكية أهدافا محدودة مما سيدفع إيران لتوجيه رد رمزي وهو ما سيؤدي إلى سرعة تلاشي علاوة المخاطر الجيوسياسية الحالية التي تتراوح بين ثلاثة وأربعة دولارات للبرميل.

ومع ذلك، حذر البنك من أن تحديد واشنطن أهدافا أكبر قد يزعزع استقرار المنطقة ويدفع الأسعار إلى الارتفاع، مما يسرع من تحرك السعر نحو توقعات البنك بوصوله على المدى المتوسط إلى 80 دولارا للبرميل نظرا لتباطؤ نمو المعروض من خارج تحالف أوبك + وقوة الطلب.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

