بارو أحال على القضاء الفرنسي قضية معاملة إسرائيل المشاركين في “أسطول الصمود”

afp_tickers

2دقائق

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجمعة أنه أحال على القضاء الفرنسي قضية سوء المعاملة التي تعرّض لها الفرنسيون المشاركون في “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة خلال توقيفهم الاحتياطي في إسرائيل.

وأوضح بارو أنه استند في الإخبار الذي تقدّم به إلى القضاء على تقرير رفعه إليه قنصل فرنسا العام في تركيا، أشار فيه إلى أن “عنف جنسي وتعريض للبرد وضرب، وكذلك إهانات متكررة بحق رعايا فرنسيين”.

وأضاف بارو عبر إذاعة “فرانس إنتر” أنّ “هذه الواقعات يمكن عَدُّها جنايات”، مؤكدا أنه قرر “إحالة الملف على المدعية العامة للجمهورية”.

وأعلن بارو السبت أن فرنسا منعت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف فيديو يظهر تنكيلا بناشطين معتقلين من “أسطول الصمود” راكعين وأياديهم موثوقة بعد اعتراضهم في البحر ووضعهم قيد الاحتجاز في جنوب إسرائيل.

وأثارت تلك اللقطات موجة استنكار دولية، إذ دعت دول عدة الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إسرائيل وإيتمار بن غفير.

وكان نحو 50 قاربا على متنها مئات الناشطين المساندين للفلسطينيين، بينهم 37 فرنسيا، أبحرت من تركيا في 14 أيار/مايو سعيا لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، ولفت الانتباه إلى الوضع الإنساني في القطاع الذي دمّرته الحرب منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقبيل إعلان بارو الجمعة خطوته، كانت محاميات الفرنسيين الذين شاركوا في الأسطول أعلنّ عزمهن على “رفع دعوى في الأيام المقبلة بشأن العنف الذي تعرّض له أعضاء الأسطول، من خلال الإهانات والعنف والاغتصاب وأعمال التعذيب”.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الفائت ترحيل نحو 430 ناشطا أجنبيا من “أسطول الصمود”.

تلل/ب ح/جك