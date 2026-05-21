باريس: إسرائيل رحلت 37 فرنسيا شاركوا في أسطول الصمود إلى تركيا

باريس 21 مايو أيار (رويترز) – قال باسكال كونفافرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إن السلطات الإسرائيلية رحلت 37 فرنسيا من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود إلى تركيا.

وأضاف المتحدث في إفادة صحفية أسبوعية أن الوزارة استدعت دبلوماسيا إسرائيليا كبيرا في وقت سابق من اليوم الخميس للتعبير عن غضب باريس من مقطع فيديو نشره وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير ويظهره وهو يستهزئ بالنشطاء المحتجزين.

وأشار كونفافرو إلى أن من السابق لأوانه حاليا التحدث عن فرض عقوبات على بن جفير بعد دعوة لذلك من وزير الخارجية الإيطالي.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)