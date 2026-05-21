The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

باريس: إسرائيل رحلت 37 فرنسيا شاركوا في أسطول الصمود إلى تركيا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باريس 21 مايو أيار (رويترز) – قال باسكال كونفافرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إن السلطات الإسرائيلية رحلت 37 فرنسيا من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود إلى تركيا.

وأضاف المتحدث في إفادة صحفية أسبوعية أن الوزارة استدعت دبلوماسيا إسرائيليا كبيرا في وقت سابق من اليوم الخميس للتعبير عن غضب باريس من مقطع فيديو نشره وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير ويظهره وهو يستهزئ بالنشطاء المحتجزين.

وأشار كونفافرو إلى أن من السابق لأوانه حاليا التحدث عن فرض عقوبات على بن جفير بعد دعوة لذلك من وزير الخارجية الإيطالي.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية