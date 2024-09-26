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باريس: مقتل مواطنة فرنسية جراء انفجار بجنوب لبنان

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باريس (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس إن امرأة فرنسية تبلغ من العمر 87 عاما قتلت جراء “انفجار قوي” بجنوب لبنان.

وذكرت الوزارة أن “المبنى الذي كانت تعيش فيه مواطنتنا انهار بعد انفجار قوي وقع بالقرب منه”، مضيفة أنه لا علم لديها بسقوط ضحايا فرنسيين آخرين في الصراع.

وتسبب القصف الذي تشنه طائرات حربية إسرائيلية على لبنان في مقتل المئات. ورفضت إسرائيل مقترحا من الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاء آخرين دعوا فيه لوقف القتال، وسط مخاوف لديهم من أن تؤدي الاشتباكات إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا.

وهناك نحو 20 ألف فرنسي مسجلين لدى وزارة الشؤون الخارجية على أنهم يعيشون في لبنان. وكانت فرنسا تحتل لبنان، وتجمع البلدين علاقات قوية حاليا.

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