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باريس: نتانياهو يحظى “بالحصانة” بعد مذكرة الجنائية الدولية بتوقيفه

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اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتمتع “بالحصانة” التي “يجب أخذها في الاعتبار”، رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه. 

وتستند وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها إلى التعهدات المنصوص عليها في القانون الدولي والمرتبطة “بحصانات الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية”، كما هي حال إسرائيل، موضحة أن “مثل هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء (بنيامين) نتانياهو والوزراء الآخرين المعنيين” بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الحصانات “يجب أن تؤخذ في الاعتبار إذا طلبت منا المحكمة الجنائية الدولية توقيفهم وتسليمهم”.

وبالإضافة إلى نتانياهو، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

تتناول إحدى المواد في نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية مسألة الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول التي لم تنضم إلى المحكمة، ولكنها موضع تفسيرات مختلفة.

وأكد بيان الوزارة أن “فرنسا تعتزم مواصلة العمل بتعاون وثيق مع رئيس الوزراء نتانياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط”.

وتعليقا على ذلك، قالت رئيسة حزب الخضر في فرنسا مارين تونديلييه (معارضة) ان “الحصانة” التي يتمتع بها نتانياهو في فرنسا هي “عار”.

وكتبت عبر منصة إكس إنّ “فرنسا تمتثل مجددا لمطالب بنيامين نتانياهو باختياره بدلا من العدالة الدولية”.

من جهته، تساءل منسّق حزب “فرنسا الأبية” (يسار راديكالي) مانويل بومبار عبر منصة إكس “أليس الأمر أشبه بالإفلات من العقاب؟”.

ومنذ إعلان الجنائية الدولية عن مذكرة التوقيف بحق نتانياهو، كررت فرنسا أنها ستفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولكن من دون أن توضح صراحة ما إذا كانت ستوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال قام بزيارتها.

وهو موقف أكثر ضبابية من الدول الأخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا اللتين أعلنتا على الفور أنهما ملتزمتان قرار المحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي توضيح الموقف الفرنسي بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ، باكرا الأربعاء، بعد أكثر من عام من المواجهات عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. 

وتحقق وقف إطلاق النار بفضل جهود دبلوماسية كثيفة بذلتها الولايات المتحدة وفرنسا بشكل مشترك لعدة أشهر. 

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد تحدث في وقت سابق الأربعاء عن تمتع “بعض القادة” بـ”الحصانة”، بدون الخوض في مزيد من التفاصيل. 

وأضاف “في نهاية الأمر يعود الى السلطة القضائية اتخاذ القرار”.

بب/ريم-ناش/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية