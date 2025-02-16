باريس تستضيف الاثنين اجتماعا يضم “دولا أوروبية رئيسية” لمناقشة الأمن الأوروبي

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اجتماع الإثنين يضم “دولا أوروبية رئيسية” لمناقشة “الأمن الأوروبي”، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأحد.

وقال بارو لإذاعة فرانس إنتر “إن رئيس الجمهورية سيجمع غدا الدول الأوروبية الرئيسية لإجراء مناقشات حول الأمن الأوروبي”، ؤدون أن يحدد المشاركين في “اجتماع العمل” هذا.

ويأتي هذا اللقاء غداة اختتام مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا والذي ألقى فيه نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس خطابا لاذعا هاجم فيه الاتحاد الأوروبي متهما إياه بفرض قيود على حرية التعبير.

واشار نائب الرئيس في خطابه إلى أن الأميركيين يدرسون إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا بدون الأوروبيين.

وردا على تقييد حرية التعبير، قال بارو “لن نتلقى دروسا من أحد” مؤكدا “علينا أن نتخلص من عقدة النقص، لن نسمح لأحد بترهيبنا”.

وأضاف “لن نقبل أي شكل من أشكال التدخل”.

وقبل أسبوع من الانتخابات التشريعية الألمانية، اعتبر أن تصريحات فانس التي انتقدت المحرمات الألمانية ضد التعاون مع اليمين المتطرف “غير مقبولة بتاتا”.

وأضاف بارو “سنحمي ديموقراطيتنا ونقاشنا العام، فهذه هي ممتلكاتنا الأثمن، حتى إن كانت هشة”.

وحول الشأن الأوكراني، شدد على أن “الأوكرانيين وحدهم مخولون اتخاذ قرار وقف القتال، وسوف ندعمهم طالما لم يتخذوا هذا القرار”.

واضاف إن الأوكرانيين “لن يتوقفوا أبدا ما لم يتأكدوا من أن السلام المعروض عليهم سيكون مستداما” ويتلقون ضمانات امنية.

وسأل بارو “من سيقدم الضمانات؟ إنهم الأوروبيون”، مؤكدا أن “الأوروبيين سيشاركون بطريقة أو بأخرى في المناقشات” الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

سف/ريم/ب ق