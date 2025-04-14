باريس تقول إن الجزائر تهدد بطرد 12 موظفا دبلوماسيا فرنسيا

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باريس (رويترز) – قالت فرنسا يوم الاثنين إن الجزائر هددت بطرد 12 من موظفيها الدبلوماسيين، وإنها ستتخذ إجراءات فورية للرد في حالة حدوث ذلك في أحدث تصعيد بين البلدين.

احتجت الجزائر مطلع الأسبوع على احتجاز فرنسا لموظف قنصلي جزائري يشتبه تورطه في خطف جزائري. وقالت وسائل إعلام فرنسية إن ثلاثة أشخاص بينهم الدبلوماسي يخضعون للتحقيق بشأن خطف أمير بوخرص المعارض للنظام الجزائري.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في بيان “تطالب السلطات الجزائرية 12 من موظفينا بمغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة”.

وأضاف “إذا تم تنفيذ قرار طرد موظفينا فلن يكون لدينا خيار سوى الرد على الفور”.

ولم يصدر تأكيد فوري من الجزائر بحدوث طرد وشيك.

لطالما كانت علاقات فرنسا مع مستعمرتها السابقة معقدة، لكنها أخذت منعطفا أكثر حدة العام الماضي عندما أغضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر بدعم موقف المغرب بشأن منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وفي الأسبوع الماضي فقط، قال بارو إن العلاقات عادت إلى طبيعتها بعد زيارة للجزائر.