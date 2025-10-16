باريس تندد ب”أحكام تعسفية” بحق فرنسيين دينا بالتجسس في إيران

نددت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس بما اعتبرته “أحكاما تعسفية” أصدرها القضاء الإيراني على مواطنين فرنسيين محتجزين منذ العام 2022 بتهمة التجسس، فيما تخوّفت عائلتاهما من تدهور حالتيهما الصحية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الخميس إن سيسيل كولر وجاك باريس، المُحتجزين في إيران منذ أيار/مايو من العام 2022 “دينا بشكل تعسفي أول من أمس (الثلاثاء) بأحكام قاسية بالسجن”، بين 17 وعشرين عاما.

وأضاف في مؤتمر صحافي “التهم الموجهة اليهما لا أساس لها”، مطالبا السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عنهما.

من جهة أخرى، تخوّفت عائلتا كولر وباريس من تدهور حالتيهما الصحية بعد ثلاث سنوات من الاعتقال.

وقالت نويمي، شقيقة سيسيل كولر، في مؤتمر صحافي “كل يوم سجن يضع المسؤولية على الدولة الفرنسية لإنقاذ حياة سيسيل وجاك”.

وروت نويمي أنها تمكنت من الحديث مع شقيقتها وجاك في اتصال بالفيديو لمدة ثماني دقائق، تحت مراقبة مشددة.

وقالت “لقد كان نداء استغاثة”.

وتشدد إيران على أن كولر وباريس كانا يتجسسان لحساب إسرائيل.

وتبلغ كولر أربعين عاما وهي مدرسة أدب، أما باريس فيبلغ 72 عاما، وقد أوقفا في السابع من أيار/مايو 2022 خلال رحلة سياحية إلى إيران، ووجهت إليهما تهمة التجسس لحساب إسرائيل.

وأعربت العائلتان عن انعدام الثقة بالحكومة الفرنسية التي سحبت دعوى كانت تقدمت بها لمحكمة العدل الدولية.

ففي 25 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية أنها أسقطت بطلب من فرنسا الشكوى التي رفعتها ضد إيران على خلفية احتجاز سيسيل كولر وجاك باريس.

وأكّدت العائلتان الحكم الصادر في إيران بالسجن 17 عاما لجاك باريس و20 عاما لسيسيل كولر.

وكانت السلطات القضائية الإيرانية أعلنت الحُكم الثلاثاء من دون الكشف عن الاسمين.

