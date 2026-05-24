باكستان: “تقدم كبير” في المفاوضات الأمريكية الإيرانية

24 مايو أيار (رويترز) – قال وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار اليوم الأحد إن “تقدما كبيرا” أحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يبعث على التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما وصفها بأنها “جهود استثنائية” لتحقيق السلام، مؤكدا التزام باكستان بمواصلة المحادثات وأملها في استضافة الجولة القادمة قريبا.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )