باكستان: السعودية وتركيا ومصر تناقش سبل إنهاء الحرب مع إيران نهائيا

إسلام اباد 29 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ناقشت اليوم الأحد “سبلا ممكنة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط على نحو مبكر ودائم”.

وعقدت الدول الأربع محادثات مشتركة في إسلام اباد بهدف خفض التصعيد في الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأضاف دار في بيان مصور أن جميع الأطراف عبرت عن ثقتها في جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين “تدعم دعما كاملا” مبادرة استضافة المحادثات الأمريكية الإيرانية المحتملة في إسلام اباد.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)