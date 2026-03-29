باكستان: السعودية وتركيا ومصر تناقش وضع نهاية دائمة لحرب إيران

reuters_tickers

2دقائق

إسلام اباد 29 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ناقشت اليوم الأحد “سبلا محتملة لوضع حد مبكر ودائم للحرب في المنطقة”.

وعقدت الدول الأربع محادثات مشتركة في إسلام اباد بهدف خفض التصعيد في الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأضاف دار في بيان مصور أن جميع الأطراف عبرت عن ثقتها في جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين “تدعم دعما كاملا” مبادرة استضافة المحادثات الأمريكية الإيرانية المحتملة في إسلام اباد.

وانعقدت المحادثات وسط تحذير إيران الولايات المتحدة من شن هجوم بري وارتفاع أسعار النفط العالمية في ظل تواصل القتال بين إيران وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت خمسة مصادر مطلعة لرويترز إن الدول المجتمعة في باكستان طرحت مقترحات على واشنطن تتعلق بحركة الملاحة البحرية ومعاودة فتح مضيق هرمز، في إطار جهود أوسع نطاقا تهدف إلى استقرار تدفقات الشحن البحري.

وكان مضيق هرمز قبل الحرب ممرا لنحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، لكن إيران أوقفت فعليا تدفقات الشحن عبره ردا على الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي بدأت قبل شهر.

وتستغل باكستان، المتاخمة لإيران مثلها مثل تركيا، علاقاتها الوثيقة مع كل من طهران وواشنطن لتؤدي دورا دبلوماسيا رئيسيا في الصراع، في حين تضطلع أنقرة والقاهرة بدور أيضا.

(إعداد علي خفاجي ومحمد علي فرج للنشرة العربية)