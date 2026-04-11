باكستان أرسلت طائرات مقاتلة للسعودية بموجب اتفاقية دفاع

reuters_tickers

3دقائق

إسلام اباد/دبي11 أبريل نيسان (رويترز) – قالت وزارة الدفاع السعودية اليوم السبت إن باكستان أرسلت طائرات مقاتلة وقوات عسكرية أخرى إلى المملكة لتعزيز الأمن ضمن اتفاقية دفاع مشترك الموقعة بين البلدين، وذلك بالتزامن مع استضافة إسلام اباد محادثات تهدف إلى إنهاء حرب إيران.

وأفادت الوزارة في بيان “بوصول قوة عسكرية من جمهورية باكستان الإسلامية إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين الشقيقين”.

وقالت “‏تتكون القوة الباكستانية من طائرات مقاتلة ومساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية بهدف تعزيز التنسيق العسكري المشترك ورفع مستوى الجاهزية العملياتية بين القوات المسلحة في البلدين، وبما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي”.

وذكرت ثلاثة مصادر، من بينها مسؤول حكومي باكستاني كبير، لرويترز، أن إرسال الطائرات جاء في أعقاب موجة من الهجمات الإيرانية على المملكة استهدفت بنى تحتية رئيسية للطاقة وأسفرت عن مقتل مواطن سعودي.

وقال المسؤول الباكستاني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنهم “ليسوا هناك لمهاجمة أحد”.

وأفادت المصادر الثلاثة بأن الهجوم الإيراني الذي استهدف مجمع الجبيل للبتروكيماويات في السعودية يوم الاثنين أثار مخاوف في باكستان من احتمال رد المملكة، مما قد يعرض محادثات السلام مع إيران للخطر.

وذكرت المصادر أن انتشار الطائرات الباكستانية يهدف إلى طمأنة الرياض بأن إسلام اباد ستساعد في الدفاع عن المملكة ضد أي هجمات أخرى.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية ولا الجيش الباكستاني على طلبات من رويترز للتعقيب.

* شراكة أمنية قائمة منذ عقود

وقعت الرياض وإسلام اباد اتفاقية دفاع مشترك في سبتمبر أيلول 2025 تعهد فيها الطرفان بالتعامل مع أي عدوان على أي منهما باعتباره هجوما على البلدين معا. وعزز ذلك بشكل كبير الشراكة الأمنية القائمة منذ عقود.

وتقدم باكستان منذ فترة طويلة دعما عسكريا للسعودية يشمل التدريب وإرسال مستشارين، بينما تدخلت السعودية مرارا لدعم باكستان ماليا خلال فترات الأزمات الاقتصادية.

وأفاد مصدر مطلع بأن وزير المالية السعودي محمد الجدعان زار باكستان أمس الجمعة لإظهار الدعم الاقتصادي للبلاد.

وفي 2018، أعلنت الرياض حزمة دعم بستة مليارات دولار لباكستان تشمل إيداع ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي وإمدادات نفطية بما يعادل ثلاثة مليارات دولار أخرى بنظام الدفع المؤجل.

(إعداد محمود سلامة وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير حسن عمار )