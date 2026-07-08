باكستان تحث أمريكا وإيران على الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم

reuters_tickers

المشاركة

1دقيقة

8 يوليو تموز (رويترز) – أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء أن إسلام اباد حثت الولايات المتحدة وإيران على الوفاء بالتزاماتهما بموجب مذكرة التفاهم التي توسطت فيها باكستان، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه مع إيران الشهر الماضي “انتهى”.

وجاء في البيان “تحث باكستان جميع الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام اباد التي تظل أساسا راسخا للتفاهم والاحترام المتبادل والازدهار المشترك في المنطقة وخارجها”.

وفي الشهر الماضي، توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مؤقت من 14 بندا بعنوان “مذكرة تفاهم إسلام اباد بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية” لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)