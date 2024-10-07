باكستان تحظر حركة حقوقية للبشتون تنتقد الجيش

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حظرت الحكومة الباكستانية حركة لحقوق البشتون اتهمت الجيش بشن حملة قمع قاسية على المدنيين في المناطق الحدودية مع أفغانستان.

تعارض حركة حماية البشتون (PTM) ما تصفه بانتهاكات عسكرية خلال عمليات مكافحة الإرهاب في إقليم خيبر بختونخوا، وهي منطقة غالبية سكانها من البشتون.

وقد نجحت الحركة التي ليست حزبا سياسيا، في جذب عشرات آلاف الأشخاص الى مسيرات سلمية إلى حد كبير للمطالبة بحماية أفضل من الدولة.

وجاء في بلاغ أصدرته وزارة الداخلية الباكستانية الأحد إن المجموعة أدرجت على أنها “منظمة محظورة” لكونها “تسيء الى السلام والأمن في البلاد”.

وقالت حركة حماية البشتون إن أكثر من 200 ناشط تم اعتقالهم في الأيام الأخيرة قبل اجتماع لمجلس الحكماء كان مقررا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

يعتبر انتقاد الجيش الباكستاني خطا أحمر فهو أقوى مؤسسة في البلاد ويحظى بنفوذ كبير.

وكانت السلطات الباكستانية حاولت في الأشهر الماضية قمع المعارضة لا سيما القدرة على تحريك الشارع التي يحظى بها رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة عمران خان بعدما قاد موجة من الانتقادات ضد الجيش وأجهزة الاستخبارات.

كما اعتمدت الحكومة الشهر الماضي قانونا جديدا بشأن التظاهرات يحد من التجمعات.

في نهاية الأسبوع، تم إغلاق العاصمة مع سد نقاط الدخول والخروج وقطع خدمات الهاتف المحمول بينما حاول أنصار خان الاحتجاج.

طلبت لجنة حقوق الإنسان المستقلة في باكستان سحب هذا “القرار المتطرف” الذي “لم يكن شفافا ولا مبررا”.

في بيانها، قالت اللجنة إن حركة حقوق البشتون PTM “تناضل من أجل نيل الحقوق ولم تلجأ أبدا إلى العنف واستخدمت دائما إطار الدستور للدفاع عن قضيتها”.

وكانت الحركة اتهمت الجيش بعمليات اختفاء قسري وقتل مستهدف للمدنيين البشتون في حملته على المتطرفين.

تواجه باكستان منذ فترة طويلة العنف في المناطق الحدودية بالقرب من أفغانستان، مع تزايد الهجمات منذ عودة طالبان الى السلطة في كابول في 2021.

البشتون هم مجموعة عرقية لها لغتها الخاصة، ويعيش معظمهم في باكستان وأفغانستان.

زز/نور/ص ك