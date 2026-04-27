باكستان تسعى للتقريب بين أمريكا وإيران رغم تعثر المحادثات المباشرة

واشنطن/إسلام اباد/دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) – قالت مصادر باكستانية إن الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران لم تتوقف رغم تعثر عقد محادثات مباشرة بعدما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة مبعوثيه إلى إسلام اباد وقال إن إيران بوسعها الاتصال بواشنطن إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وكشفت مصادر إيرانية عن أحدث مقترح من طهران، والذي يسعى إلى إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز وتأجيل المفاوضات حول البرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة. ومن المستبعد أن يرضي هذا المقترح واشنطن التي تصر على ضرورة حل القضايا النووية من البداية.

وتضاءلت آمال إحياء جهود السلام يوم السبت عندما ألغى ترامب زيارة مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى إسلام اباد التي زارها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مرتين متتاليتين في مطلع الأسبوع.

وزار عراقجي أيضا سلطنة عمان في مطلع الأسبوع، ووصل اليوم الاثنين إلى روسيا، حيث التقى بالرئيس فلاديمير بوتين وتلقى كلمات دعم من حليف قديم لإيران.

وفي ظل استمرار التباعد الواضح بين الجانبين بشأن قضايا، من بينها طموحات إيران النووية وحقوق المرور عبر مضيق هرمز الحيوي، واصلت أسعار النفط الارتفاع مع استئناف التداول اليوم الاثنين.

وصعد خام برنت بنحو 2.5 بالمئة إلى نطاق 108 دولارات للبرميل.

وقال ترامب لبرنامج (ذا صنداي بريفينج) على قناة فوكس نيوز “إذا أرادوا التحدث، فبوسعهم القدوم إلينا، أو الاتصال بنا. كما تعلمون، لدينا هاتف. لدينا خطوط جيدة وآمنة”.

وأضاف “يعرفون ما يجب أن يتضمنه الاتفاق. الأمر بسيط للغاية.. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، وإلا لا يوجد سبب للاجتماع”.

* إسلام اباد تفتح شوارعها المغلقة

قالت مصادر إيرانية كببرة، طلبت عدم نشر أسمائها، لرويترز إن المقترح الذي قدمه عراقجي إلى إسلام اباد في مطلع الأسبوع يتضمن إجراء محادثات على مراحل، لا تشمل القضية النووية في البداية.

وتتمثل الخطوة الأولى في إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتقديم ضمانات بأن واشنطن لن تشعلها من جديد. وسيعمل المفاوضون بعد ذلك على رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتحديد مصير مضيق هرمز، الذي تسعى إيران إلى فتحه وأن يبقى تحت سيطرتها.

وعندها فقط ستتناول المحادثات قضايا أخرى، من بينها النزاع القائم منذ فترة طويلة بخصوص البرنامج النووي الإيراني. ولا تزال طهران تسعى إلى الحصول على نوع من الاعتراف الأمريكي بحقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية.

وردا على سؤال عن أي مقترحات إيرانية جديدة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز “هذه مناقشات دبلوماسية حساسة، ولن تتفاوض الولايات المتحدة عبر وسائل الإعلام.

وأضافت “الولايات المتحدة مثلما قال الرئيس هي صاحبة القرار، ولن تبرم إلا اتفاقا يضع مصلحة الشعب الأمريكي في المقام الأول، ولن تسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي”.

وفي مؤشر على عدم وجود خطط لعقد اجتماعات مباشرة في الوقت الراهن، فتحت السلطات الباكستانية عددا من شوارع إسلام اباد، والتي أغلقتها على مدى أسبوع لتأمين محادثات لم تعقد. وبدأ الفندق الفاخر الذي جرى إخلاؤه لاستضافة الاجتماع باستقبال الحجوزات من الجمهور مجددا.

وقال مسؤولون باكستانيون إن المفاوضات لا تزال جارية عن بعد، لكن لا توجد خطط لعقد اجتماع مباشر حتى يتقارب الطرفان بما يكفي لتوقيع مذكرة تفاهم.

وقال مصدر باكستاني مطلع على المفاوضات “سيجرى التفاوض على المسودة عن بعد إلى أن يتوصلا إلى قدر من التوافق”.

وطلبت واشنطن من طهران التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وعن الامتناع عن عمليات تخصيب إضافية، وهي خطوة ضرورية لتصنيع قنبلة ذرية. وتقول الولايات المتحدة إن هدفها الرئيسي من الحرب هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

ووضع وقف إطلاق النار حدا للعمليات القتالية الكبرى في الحرب التي اندلعت بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، لكن لم يتسن التوصل بعد إلى اتفاق بخصوص شروط إنهاء الحرب التي أودت بحياة الآلاف ورفعت أسعار النفط وأججت التضخم وأدت إلى تدهور آفاق النمو العالمي.

وربما يكون كل طرف بصدد اختبار إرادة الآخر لمعرفة من يستطيع تحمل التبعات الاقتصادية قبل تقديم تنازلات.

ومنذ اندلاع الحرب، أبقت طهران مضيق هرمز في حكم المغلق تقريبا أمام السفن باستثناء سفنها العابرة من الخليج عبر الممر المائي. وبدأت الولايات المتحدة فرض حصار على السفن الإيرانية هذا الشهر، وتعد طهران رفع الحصار شرطا أساسيا لإجراء محادثات.

* ضغوط داخلية

يواجه ترامب، في ظل تراجع شعبيته، ضغوطا داخلية لإنهاء الحرب. ووجد قادة إيران، رغم إضعاف الحرب لقدرات البلاد العسكرية، ورقة ضغط في المفاوضات بسبب قدرتهم على وقف حركة الملاحة في المضيق، الذي يمر عبره في المعتاد خُمس شحنات النفط العالمية.

وفي وقت التقى فيه عراقجي بمسؤولين باكستانيين، قال ترامب من فلوريدا يوم السبت إنه ألغى زيارة مبعوثيه بسبب كثرة السفر والتكاليف الباهظة مقابل ما اعتبره عرضا إيرانيا غير كاف. وأضاف أن إيران “قدمت الكثير، لكنه لم يكن كافيا”.

وقلل مسؤولون إيرانيون بالفعل من شأن أي تكهنات بخصوص احتمال لقاء عراقجي بمسؤولين أمريكيين في أثناء وجوده في إسلام اباد.

* احتدام القتال في لبنان

اشتدت حدة القتال في لبنان حيث قالت وزارة الصحة إن 14 شخصا قتلوا وأصيب 37 آخرون في جنوب البلاد بعد غارة إسرائيلية أمس الأحد مما يجعله أكثر يوم يسقط فيه قتلى منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في منتصف أبريل نيسان.

وقالت إيران إنها لن تجري محادثات بشأن الصراع الأوسع نطاقا ما لم يصمد أيضا وقف إطلاق النار في لبنان الذي غزته إسرائيل في مارس آذار لملاحقة جماعة حزب الله المدعومة من إيران، والتي شنت هجمات عبر الحدود دعما لطهران.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله الاتهامات بانتهاك الهدنة، التي اتفقت عليها إسرائيل والحكومة اللبنانية في واشنطن، وجرى تمديدها الأسبوع الماضي.

وأمرت القوات الإسرائيلية مئات الآلاف من السكان بإخلاء القرى التي يعيشون فيها وشرعت في هدم منازل قالت إن مقاتلي حزب الله يستخدمونها. وطلب الجيش الإسرائيلي من السكان أمس الأحد إخلاء سبع بلدات أخرى تقع خارج المنطقة العازلة المحتلة.

وصور صحفيون من رويترز، من نقطة مراقبة على الجانب الآخر من الحدود في شمال إسرائيل، أعمدة دخان تتصاعد في سماء جنوب لبنان وأصوات انفجارات متواصلة.

(إعداد سلمى نجم ونهى زكريا وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير)