باكستان تسلم أمريكا مقترحا إيرانيا جديدا لإنهاء الحرب

دبي/كراتشي 18 مايو أيار (رويترز) – أرسلت إيران مقترح سلام جديدا إلى الولايات المتحدة بشروط مشابهة فيما يبدو لعروض سبق أن رفضتها واشنطن، لكن مسؤولا إيرانيا كبيرا قال لرويترز اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة أبدت مرونة في موقفها من بعض القضايا.

وأكد مصدر باكستاني أن إسلام اباد شاركت أحدث مقترح لها مع واشنطن. لكن المصدر أشار إلى أن إحراز تقدم أمر صعب. وتنقل باكستان الرسائل بين الطرفين في حرب الشرق الأوسط منذ أن استضافت الجولة الوحيدة من محادثات السلام.

وقال المصدر إن الطرفين “يواصلان تغيير شروطهما”، وأضاف “لا نملك متسعا من الوقت”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت لاحق أن آراء طهران “نقلت إلى الجانب الأمريكي عبر باكستان” لكنه لم يقدم أي تفاصيل. ولم تعلق واشنطن بعد.

وبدا المقترح الإيراني، مثلما وصفه المصدر الإيراني الكبير، مشابها في كثير من الجوانب مع عرض إيران السابق الذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه “هراء”.

وذكر المصدر أن المقترح الإيراني سيركز أولا على ضمان إنهاء الحرب، ومعاودة فتح مضيق هرمز، ورفع العقوبات البحرية. وأضاف أن أكثر القضايا إثارة للجدل بخصوص برنامج إيران النووي وتخصيب اليورانيوم ستؤجل إلى جولات لاحقة من المحادثات. ومضيق هرمز ممر رئيسي لإمدادات النفط تغلقه إيران فعليا.

وفيما يظهر مرونة على ما يبدو في موقف واشنطن، قال المصدر الإيراني الكبير إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن ربع أموال إيران المجمدة، التي يبلغ مجموعها عشرات مليارات الدولارات، والمودعة في بنوك أجنبية. وتريد إيران الإفراج عن جميع الأصول.

وذكر المصدر الإيراني أيضا أن واشنطن أبدت مرونة أكبر في السماح لإيران بمواصلة بعض النشاط النووي السلمي بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر لم تسمه قوله إن الولايات المتحدة وافقت على رفع عقوبات النفط عن إيران خلال استمرار المفاوضات. ولم يعلق مسؤولون إيرانيون بعد على تقرير تسنيم.

* وقف إطلاق النار هش

ويسري وقف إطلاق نار هش بعد ستة أسابيع من الحرب التي أعقبت الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لكن المحادثات التي تتوسط فيها باكستان توقفت، وقال ترامب إن وقف إطلاق النار “على وشك الانهيار”.

وسبق أن طالبت واشنطن طهران بالتخلي عن برنامجها النووي والسماح بمرور سفن الشحن من مضيق هرمز الذي يمر منه عادة خمس إمدادات النفط والغاز المسال عالميا.

وتطالب إيران بتعويضات عن أضرار الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية ووقف القتال على جميع الجبهات، ومنها لبنان، حيث تقاتل إسرائيل حزب الله.

وقال ترامب في منشور على تروث سوشال مطلع الأسبوع “الوقت ينفد” أمام إيران، مضيفا أنه “ينبغي لهم أن يتحركوا سريعا، وإلا لن يتبقى منهم شيء. الوقت حاسم!”.

وذكر موقع أكسيوس أن من المتوقع أن يجتمع ترامب مع كبار مستشاري الأمن القومي الأمريكي غدا الثلاثاء لبحث خيارات العمل العسكري في مواجهة إيران.

وقال بقائي إن طهران مستعدة لجميع الاحتمالات.

وأضاف في مؤتمر صحفي أسبوعي يذاع تلفزيونيا “أما بالنسبة لتهديداتهم، فكونوا على يقين من أننا ندرك تماما كيفية الرد بصورة مناسبة حتى على أصغر خطأ من الجانب المقابل”.

(إعداد شيرين عبد العزيز وبدور السعودي ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب وعلي خفاجي)