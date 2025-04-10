The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

باكستان تعتزم إرسال وفد للولايات المتحدة للتفاوض بشأن التعرفات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلنت الحكومة الباكستانية أنها سترسل وفدا إلى الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة للتفاوض على رسوم جمركية جديدة، وذلك قبل أن يكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره تأجيل الإجراءات.

وفرضت واشنطن رسوما جمركية بنسبة 29 بالمئة على السلع الباكستانية الأسبوع الماضي، كجزء من حملة على الشركاء التجاريين أثارت اضطراب الأسواق العالمية.

لكن الرئيس الأميركي قال في وقت متأخر الأربعاء إنه سيؤجل فرض الرسوم لمدة 90 يوما، مع الإبقاء على تعرفة أساسية تبلغ 10 في المئة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في وقت متأخر الأربعاء إن وفدا سيتوجه إلى الولايات المتحدة.

وأكد مصدر في وزارة التجارة لوكالة فرانس برس الخميس أن الزيارة لا تزال قائمة.

وقال المصدر الذي لم يشأ كشف اسمه إن “وفدا حكوميا رفيع المستوى من المقرر أن يغادر إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين”.

وبحسب مكتب الممثل التجاري الأميركي، بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين باكستان والولايات المتحدة 7,3 مليارات دولار، واستوردت واشنطن بضائع من إسلام آباد بقيمة 5,1 مليارات دولار عام 2024.

يعد القطن والمنسوجات من بين أكبر صادرات باكستان.

وجاء الإعلان فيما أجرى وفد أميركي برئاسة المسؤول بوزارة الخارجية إريك ماير محادثات مع شريف في إسلام آباد الأربعاء.

وصلت باكستان إلى حافة التخلف عن سداد ديونها في عام 2023، بعدما أدت الأزمة السياسية إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي ودفعت ديون البلاد إلى مستويات خطيرة.

وحصلت إسلام أباد على خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وحققت مستوى من التعافي مع تراجع التضخم ونمو احتياطيات النقد الأجنبي.

وتراجعت الأهمية الاستراتيجية لباكستان بالنسبة للولايات المتحدة منذ انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، وأصبحت العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد تقتصر الآن إلى حد كبير على التعاون في مكافحة الإرهاب.

زز/ح س/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية