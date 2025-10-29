باكستان تعلن “فشل” المفاوضات الرامية لإرساء هدنة دائمة بينها وبين أفغانستان

afp_tickers

3دقائق

أعلنت باكستان الأربعاء أن المفاوضات الرامية للتوصّل إلى هدنة دائمة مع أفغانستان “فشلت في التوصّل إلى أيّ حلّ عملي”، محذّرة من أنّها لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها.

وفي ختام مفاوضات جرت بوساطة قطرية-تركية مشتركة في اسطنبول على مدار أربعة أيام، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار في منشور على منصة إكس “للأسف، لم يقدّم الجانب الأفغاني أيّ ضمانات، واستمر في الانحراف عن القضية الأساسية ولجأ إلى ألاعيب إلقاء اللوم والمراوغة والحيل (…) وبالتالي، فشل الحوار في التوصّل إلى أيّ حلّ عملي”.

ولم يصدر في الحال عن كابول أيّ تعليق على هذا التصريح.

وبعد مواجهات حدودية بين البلدين أوقعت عشرات القتلى، بينهم مدنيون، توصلت كابول وإسلام آباد قبل عشرة أيام بوساطة قطرية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وبدأتا مفاوضات في تركيا السبت للتوصل لاتفاقية هدنة.

وبدأت المواجهات قبل أسبوعين حين شنّت حكومة طالبان في أفغانستان هجوما حدوديا بعد انفجارات وقعت في كابول وُجهت أصابع الاتّهام فيها إلى باكستان.

والحدود بين البلدين مغلقة مذّاك، ولا يمكن عبورها إلا للمهاجرين الأفغان الذين يتم طردهم من باكستان.

وتقول باكستان التي تواجه تصاعدا في الهجمات ضد قوات الأمن إنها تنتظر من جارتها الكف عن إيواء مجموعات “إرهابية” باكستانية على أراضيها.

غير أنّ كابول تنفي دعم أيّ من هذه المجموعات، وتؤكد رغبتها باحترام سلامة الأراضي الأفغانية.

وكان مصدر أمني باكستاني قال إنّ “جهدا أخيرا” بُذل الثلاثاء لمحاولة انتزاع اتفاق “رغم تعنّت طالبان”.

لكنّ وسائل إعلام أفغانية نقلت عن عدد من مسؤولي طالبان وصفهم المطالب الباكستانية بأنها “غير منطقية وغير مقبولة”، مؤكّدين في الوقت نفسه أن المحادثات “تظلّ الخيار الأمثل لحلّ النزاع”.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حذّر وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف من أنّ “حربا مفتوحة” قد تندلع بين البلدين إذا باءت المفاوضات بالفشل.

والأربعاء، قال وزير الإعلام الباكستاني “سنواصل اتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة الممكنة لحماية شعبنا من تهديد الإرهاب”، متعهّدا “إبادة الإرهابيين وملاذاتهم والمتواطئين معهم ومؤيّديهم”.

اب/بم