باكستان تعلن توقيف أربعة أشخاص من خلية قيادتها في أفغانستان على خلفية تفجير إسلام آباد

أعلنت السلطات الباكستانية الجمعة أنها أوقفت أربعة أشخاص من “خلية إرهابية” قيادتها في أفغانستان، على صلة بالهجوم الانتحاري الذي ضرب إسلام آباد الثلاثاء وأسفر عن مقتل 12 شخصا.

وقالت الحكومة الباكستانية على موقع أكس “أوقف أربعة عناصر في حركة طالبان باكستان متورطون في الهجوم”، وأضافت أن “هذه الخلية كانت تتلقى تعليماتها وتوجيهاتها في كل خطوة من قيادتها الموجودة في أفغانستان”.

واستهدف الهجوم الانتحاري سيارة شرطة كانت متوقفة أمام محكمة في العاصمة بعد ظهر الثلاثاء، وتبناه في مساء اليوم نفسه فصيل من حركة طالبان الباكستانية.

وتشهد باكستان، منذ عودة حركة طالبان للسلطة في أفغانستان صيف العام 2021، تصاعدا في الهجمات. وتتهم إسلام آباد كابول بدعم حركة طالبان باكستان، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

وأعربت حكومة طالبان الثلاثاء عن “حزنها العميق”، مؤكدة أنها تدين الهجوم بشدّة.

ويُخشى أن يؤدي هذا الهجوم إلى استئناف القتال الذي اندلع بين البلدين في تشرين الأول/أكتوبر. واتفقت الدولتان على هدنة، والتقتا ممثلون لهما في اسطنبول للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، الا أن هذه المباحثات باءت بالفشل.

