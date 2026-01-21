باكستان تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام من أجل غزة

إسلام اباد 21 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء إن باكستان ستنضم إلى “مجلس السلام” الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في تحقيق سلام دائم في غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أن باكستان تأمل أن يتم اتخاذ “خطوات ملموسة نحو تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار” وزيادة المساعدات وإعادة إعمار غزة.

وقال ثلاثة مسؤولين باكستانيين لرويترز إن هذا الإعلان جاء بعد أن توجه قائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير إلى دافوس.

وأضافوا أن من المرجح أن يلتقي منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع ترامب.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.

ولم يرد قسم العلاقات العامة في الجيش الباكستاني بعد على طلب من رويترز للتعليق.

ويهدف المجلس، الذي أنشئ في أواخر العام الماضي بموجب خطة ترامب بشأن غزة، إلى حل الصراعات حول العالم.

وتفاعلت بعض الدول بحذر مع المبادرة التي قالت الولايات المتحدة إن أكثر من 20 دولة وافقت على الانضمام إليها.

وقالت الوزارة إن باكستان تلقت دعوة من ترامب للانضمام إلى المجلس.

(إعداد أميرة زهران وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)