بايدن: أمريكا مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام هجمات إيران

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(رويترز) – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام الهجمات الصاروخية الإيرانية ولحماية الجيش الأمريكي في المنطقة.

وتعليقا على اجتماع عقده مع نائبته كاملا هاريس وفريق مكتب الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض قال بايدن على منصة إكس “ناقشنا كيف أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع في مواجهة هذه الهجمات وحماية العسكريين الأمريكيين في المنطقة”.