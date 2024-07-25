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بايدن: الاقتصاد الأميركي هو “الأقوى في العالم” بعد أرقام النمو

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أشاد الرئيس جو بايدن الخميس بأرقام النمو القوية معتبرا أنها تأكيد على أن الولايات المتحدة لديها “الاقتصاد الأقوى في العالم” لكنه قال إن أمامه “المزيد من العمل” في الأشهر الأخيرة الستة له في البيت الأبيض.

وأضاف بايدن الذي رشح نائبته كامالا هاريس لخوض الانتخابات بعد قراره الانسحاب من السباق الرئاسي أن “نائبة الرئيس وأنا سنواصل النضال من أجل مستقبل أميركا”.

وأظهرت بيانات حكومية الخميس أن نمو الاقتصاد الأميركي فاق التوقعات في الفصل الثاني مدفوعا بإنفاق المستهلكين وزيادة المخزونات رغم معدلات الفائدة المرتفة.

وقالت وزارة التجارة إن أكبر اقتصاد في العالم سجل نموا بنسبة 2,8 بالمئة في الفترة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو بارتفاع نسبته 1,4 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نموا بنسبة 1,9 بالمئة.

بيس/غد/ب ق

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