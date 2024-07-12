بايدن: حرب إسرائيل وغزة يجب أن تنتهي الآن

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إن حرب إسرائيل وغزة يجب أن تنتهي الآن.

وقال للصحفيين إن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبلتا بالإطار الذي طرحه لوقف إطلاق النار في غزة، لكنه أضاف أنه لا تزال هناك فجوات يتعين سدها.

وتابع بايدن في مؤتمر صحفي “هذا الإطار مقبول الآن من كل من إسرائيل وحماس. ولذلك أرسلت فريقي إلى المنطقة لصياغة التفاصيل”.

ومضى يقول “هذه قضايا صعبة ومعقدة. لا تزال هناك فجوات يتعين سدها. نحن نحرز تقدما. الاتجاه إيجابي. أنا مصمم على إنجاز هذا الاتفاق ووضع نهاية لهذه الحرب، التي يجب أن تنتهي الآن”.