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بايدن: لو كنت في مكان إسرائيل لبحثت عن بدائل غير استهداف حقول النفط الإيرانية

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إنه سيفكر في بدائل عن استهداف حقول النفط الإيرانية لو كان في مكان إسرائيل، مضيفا أنه يعتقد أن إسرائيل لم تتوصل بعد إلى كيفية الرد على إيران.

وقال بايدن في إفادة صحفية بالبيت الأبيض “لم يتوصل الإسرائيليون إلى قرار فيما يتعلق بالضربة. الأمر قيد المناقشة”.

وأضاف “لو كنت في مكانهم، لفكرت في بدائل أخرى غير استهداف حقول النفط”.

وتصاعد التوتر بين الطرفين في وقت تدرس فيه إسرائيل خيارات للرد على هجوم طهران الصاروخي يوم الثلاثاء، والذي جاء ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول عبر رفض الحلول الدبلوماسية التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية أجاب بايدن قائلا “لا أعرف إذا كان يحاول التأثير على الانتخابات أم لا… لم تفعل أي إدارة أكثر مني لمساعدة إسرائيل”.

واندلعت الحرب بعد هجوم شنه مسلحون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

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