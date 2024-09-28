بايدن: مقتل نصر الله “إجراء عادل” من أجل ضحاياه الكثيرين

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(رويترز) – وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت قتل إسرائيل حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية بأنه “إجراء عادل” بالنظر للعديد من ضحاياه، وقال إن الولايات المتحدة تدعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الجماعات المدعومة من إيران.

وقال بايدن إنه وجه وزير الدفاع لويد أوستن لتعزيز الموقف الدفاعي للقوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط لردع العدوان والحد من خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا.

وقال إن الولايات المتحدة تهدف في النهاية إلى تهدئة الصراعات الجارية في غزة ولبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية. ولم يعلق على ما قاله الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأن مقتل نصر الله سيقابل بالثأر.