بايدن: نتنياهو لا يبذل جهدا كافيا للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن

reuters_tickers

3دقائق

من جيف مايسون ومات سيبتالنيك

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبذل جهدا كافيا للتوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة مضيفا أن واشنطن قريبة من عرض مقترح نهائي على المفاوضين.

وكان بايدن يتحدث للصحفيين في البيت الأبيض بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي انتشاله جثث ست رهائن من نفق في غزة من بينهم جثة هيرش جولدبرج بولين الأمريكي الإسرائيلي البالغ من العمر 23 عاما.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرهائن قُتلوا في الفترة الأخيرة برصاص مسلحين من حماس.

وأثار ذلك انتقادات لاستراتيجية إدارة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وزادت من الضغوط على نتنياهو من جانب الإسرائيليين لتحرير الرهائن المتبقين.

وعندما سُئل بايدن عما إذا كان يعتقد أن نتنياهو يبذل جهدا كافيا للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن، قال “لا”. ولم يخض الرئيس في تفاصيل بشأن تعليقه الذي أثار ردودا حادة من مصادر إسرائيلية كبيرة.

ولدى سؤاله بخصوص ما إذا كان يعتزم تقديم مُقترح نهائي لاتفاق الرهائن للجانبين هذا الأسبوع، قال بايدن “نحن قريبون جدا من ذلك”.

وأضاف عندما سُئل عما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق أن “ينبوع الأمل لا ينضب”.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن ونائبته كاملا هاريس التقيا بفريق التفاوض الأمريكي بشأن الرهائن مشيرا إلى أن الرئيس عبر عن شعوره “بالألم والغضب” إزاء مقتل الرهائن. كما ناقشوا الخطوات التالية في الجهود الرامية إلى تحرير باقي الرهائن.

وتأتي أحدث انتقادات من بايدن لنتنياهو في وقت يواجه فيه الرئيس ونائبته دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الحرب المستعرة منذ ما يقرب من 11 شهرا في غزة.

وأثار الصراع انقسامات بين الديمقراطيين إذ يضغط العديد من التقدميين منهم على بايدن لتقييد أو وضع شروط على الأقل لإمدادات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل حليفة واشنطن الرئيسية في الشرق الأوسط.