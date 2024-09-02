بايدن: نتنياهو لا يقوم بما يكفي للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة

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من جيف مايسون

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين إنه على وشك تقديم مقترح نهائي لاتفاق لإطلاق سراح رهائن تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، مضيفا أنه لا يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم بما يكفي للتوصل لمثل هذا الاتفاق.

وكان بايدن يتحدث للصحفيين في البيت الأبيض بعد أن استعادت القوات الإسرائيلية مطلع الأسبوع جثث ست رهائن من بينهم هيرش جولدبرج بولين، وهو أمريكي إسرائيلي يبلغ من العمر 23 عاما، من نفق في غزة حيث قالت إنهم قُتلوا في الفترة الأخيرة برصاص مسلحين من حماس.

ولدى سؤاله بخصوص ما إذا كان يعتزم تقديم مُقترح نهائي لاتفاق الرهائن للجانبين هذا الأسبوع، قال بايدن “نحن قريبون جدا من ذلك”.

وأضاف عندما سُئل عما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق أن “ينبوع الأمل لا ينضب”.

وأثارت أحدث وفيات للرهائن انتقادات لاستراتيجية إدارة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة في خضم الحملة الرئاسية الأمريكية وزادت من الضغوط على نتنياهو من جانب الإسرائيليين لإعادة الرهائن المتبقين إلى ديارهم.

وعندما سُئل بايدن عما إذا كان يعتقد أن نتنياهو يبذل جهدا كافيا للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن، قال “لا” دون الخوض في تفاصيل.

وتأتي أحدث انتقادات بايدن لنتنياهو في وقت يواجه فيه الرئيس الأمريكي ونائبته كاملا هاريس، التي حلت محله كمرشحة للحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الحرب المستعرة منذ ما يقرب من 11 شهرا في غزة.

وأثار الصراع انقسامات بين الديمقراطيين إذ يضغط العديد من التقدميين بينهم على بايدن لتقييد أو وضع شروط على الأقل لإمدادات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل حليفة واشنطن الرئيسية في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن وهاريس يوم الاثنين مع فريق التفاوض الأمريكي لمناقشة الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين.