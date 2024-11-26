بايدن سيدفع من أجل وقف إطلاق النار في غزة بعد اتفاق إسرائيل ولبنان

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن إدارته ستدفع من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإن من المحتمل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة “ستقوم بمسعى آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل وغيرها لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة”. ويريد بايدن أيضا الإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب دون بقاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السلطة.

وأدلى بايدن بتصريحاته خلال إعلانه عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في البيت الأبيض.

وذكر أن واشنطن “تظل مستعدة لإبرام مجموعة من الاتفاقيات التاريخية مع السعودية ستشمل معاهدة أمنية وضمانات اقتصادية، بالإضافة إلى مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية والتطبيع… الكامل للعلاقات بين السعودية وإسرائيل”.