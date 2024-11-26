مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

بايدن سيدفع من أجل وقف إطلاق النار في غزة بعد اتفاق إسرائيل ولبنان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن إدارته ستدفع من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإن من المحتمل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة “ستقوم بمسعى آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل وغيرها لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة”. ويريد بايدن أيضا الإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب دون بقاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السلطة.

وأدلى بايدن بتصريحاته خلال إعلانه عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في البيت الأبيض.

وذكر أن واشنطن “تظل مستعدة لإبرام مجموعة من الاتفاقيات التاريخية مع السعودية ستشمل معاهدة أمنية وضمانات اقتصادية، بالإضافة إلى مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية والتطبيع… الكامل للعلاقات بين السعودية وإسرائيل”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
352 إعجاب
234 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
8 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
83 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية