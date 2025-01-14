بايدن والسيسي يتفقان على مواصلة التنسيق بشأن اتفاق غزة

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واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي ناقشا المفاوضات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة يوم الثلاثاء واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق في الساعات المقبلة.

ويحاول مفاوضون في الدوحة يوم الثلاثاء وضع اللمسات النهائية على تفاصيل خطة لإنهاء الحرب في غزة، وقالت الأطراف المعنية إن الاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى. وتتوسط مصر والولايات المتحدة في المحادثات.

وقال بايدن إن الاتفاق بات قريبا. وتشارك إدارة بايدن في المحادثات إلى جانب مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال البيت الأبيض في بيان بعد الاتصال إن الرئيسين “تعهدا باستمرار التنسيق الوثيق والمباشر وكذلك عبر فريقيهما خلال الساعات المقبلة”.

وأضاف البيت الأبيض أن “الزعيمين شددا على الحاجة الملحة لتنفيذ الاتفاق”.

وذكر أن الرئيسين ناقشا أيضا زيادة المساعدات الإنسانية في غزة، حيث تقول وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع إن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرا تسببت حتى الآن في مقتل أكثر من 46 ألف فلسطيني. كما أثارت الحملة اتهامات للجيش الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وتسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية أيضا في نزوح كل سكان غزة تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وأحدثت أزمة جوع.

واندلع الصراع بعد أن هاجم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وهو ما تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

وواجهت محادثات وقف إطلاق النار عقبات في السابق.