بايدن وستارمر يبحثان السماح لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا مع تصاعد التوتر مع موسكو

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قلّل الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة من شأن تهديدات موسكو بحرب مع دول حلف شمال الأطلسي وذلك لدى لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للتباحث في ما إذا يتعيّن السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ البعيدة المدى المقدّمة من الغرب ضد روسيا.

وقال بايدن في معرض تعليقه على التهديدات الأخيرة التي أطلقها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن خطر اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي “لا أفكر كثيرا في بوتين”.

وكان بوتين حذّر الخميس من أن سماح الغربيين لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية بواسطة صواريخ بعيدة المدى، سيعني “انخراط دول حلف شمال الأطلسي في حرب مع روسيا”.

ويسعى ستارمر لإقناع بايدن خلال اللقاء بدعم خطته التي تقضي بإمداد أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو البريطانية لتمكينها من ضرب عمق الأراضي الروسية، مع تزايد قلق الحلفاء إزاء الوضع الميداني للمعارك.

وقال ستارمر “أعتقد أن الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة يمكن أن تكون حاسمة، من المهم للغاية أن ندعم أوكرانيا في هذه الحرب الحيوية من أجل الحرية”.

لكن في حين شدّد بايدن على أنه “من الواضح أن بوتين لن يفوز في هذه الحرب، يتوقّع ان يرفض سيّد البيت الأبيض طلب أوكرانيا السماح لها باستخدام صواريخ “أتاكمز” الأميركية لضرب أراض روسية.

ويعتقد مسؤولون أميركيون أن الفارق الذي ستحدثه الصواريخ سيكون محدودا في ما يتّصل بحملة أوكرانيا، ويبدون حرصا على عدم نضوب مخزونات واشنطن من الذخائر.

– “خائفون” –

وقلّل البيت الأبيض من احتمالات اتخاذ أي قرار فوري خلال محادثات بايدن وستارمر الذي يجري زيارته الثانية إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه في تموز/يوليو.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي “لا أتوقع أن تفضي المناقشات إلى أي إعلان بارز، بالتأكيد ليس من جانبنا”.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حض الحلفاء الغربيين لكييف على بذل مزيد من الجهود لدعم بلاده.

متحدثا في كييف، اتّهم زيلينسكي الغربيين بأنهم “خائفون” حتى من مساعدة أوكرانيا في إسقاط صواريخ، خلافا لما يفعلون مع إسرائيل.

وقال زيلينسكي إنه سيجتمع مع بايدن “هذا الشهر” لعرض “خطة للنصر” بشأن كيفية إسدال الستار على عامين ونصف العام من الحرب مع روسيا.

وأبدت روسيا غضبها إزاء احتمال إمداد الغرب أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى.

وفي مؤشر إضافي يدل على تزايد التوترات، سحبت روسيا أوراق اعتماد ستة دبلوماسيين بريطانيين اتهمتهم بالتجسس، في خطوة وصفتها لندن بأنها مزاعم “لا أساس لها”.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن تحذير بوتين كان بالغ الوضوح. وقال “لا شك لدينا في أن هذا التصريح وصل إلى الجهات المستهدفة”.

وحذّر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في مداخلة منفصلة من أن السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى سيغرق حلف شمال الأطلسي في “حرب مباشرة مع… قوة نووية”.

في الأثناء، تنتظر أوكرانيا وحلفاء الولايات المتحدة بفارغ الصبر نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تشهد حملتها تنافسا محتدما والتي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر وقد تقلب نتائجها سياسة واشنطن تجاه أوكرانيا رأسا على عقب.

تأتي محادثات الجمعة في وقت تشرف فيه ولاية بايدن على الانتهاء، بينما تشير الاستطلاعات إلى تنافس محتدم بين المرشحين الديموقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وبدا دعم الرئيس الجمهوري السابق لكييف فاترا.

وفي مناظرته مع هاريس الثلاثاء، تعهّد ترامب التوصل إلى اتفاق لوضع حد للحرب “حتى قبل أن أصبح رئيسا”، وهو اتفاق يخشى العديد من الأوكرانيين أنه قد يجبرهم على القبول بالمكاسب التي حققها الروس.

دعم بايدن أوكرانيا منذ الغزو الروسي وقدّم لها مساعدات بمليارات الدولارات.

لكنه تجنّب المخاطرة في تقديم أنواع جديدة من الأسلحة فيما اضطرت أوكرانيا للانتظار حتى هذا العام للحصول على مقاتلات “إف-16” الأميركية الصنع.

في المقابل، تعهّدت نائبة الرئيس مواصلة دعم أوكرانيا بحال انتخابها.

بور-دك/لين-ود/سام