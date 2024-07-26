بايدن وعاهل الأردن يبحثان جهود وقف إطلاق النار بغزة في اتصال هاتفي

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القاهرة (رويترز) – بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي يوم الجمعة جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما أعلن الجانبان.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أطلع الملك عبد الله على “الاستعدادات لزيادة المساعدات الإنسانية خلال فترة وقف لإطلاق النار”. وأضاف أنهما بحثا أيضا إصلاح السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وضمان حصولها على الإيرادات المستحقة لها.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن الملك عبد الله وبايدن بحثا “التطورات الخطيرة في غزة”. وأضاف أن العاهل الأردني “جدد التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.