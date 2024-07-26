مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

بايدن وعاهل الأردن يبحثان جهود وقف إطلاق النار بغزة في اتصال هاتفي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي يوم الجمعة جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما أعلن الجانبان.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أطلع الملك عبد الله على “الاستعدادات لزيادة المساعدات الإنسانية خلال فترة وقف لإطلاق النار”. وأضاف أنهما بحثا أيضا إصلاح السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وضمان حصولها على الإيرادات المستحقة لها.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن الملك عبد الله وبايدن بحثا “التطورات الخطيرة في غزة”. وأضاف أن العاهل الأردني “جدد التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
46 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

ما هي الاعتبارات الأخلاقية للإنجاب بالمساعدة الطبية؟

هل تعتقد.ين أنه من واجب السلطات ضمان حصول الأشخاص، الذين واللواتي يعانون.ين من العقم، على التلقيح الاصطناعي؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفّر لتقديم علاجات الخصوبة؟ حدّثنا.ينا عن الوضع في بلدك.

شارك في الحوار
6 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
16 إعجاب
47 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية