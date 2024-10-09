بايدن ونتنياهو يتحدثان هاتفيا وإسرائيل تتوعد برد فتاك على إيران

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من تريفور هانيكات ومعيان لوبيل ومات سبيتالنيك

واشنطن/القدس (رويترز) – تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء وسط حالة من التوتر مع إيران، بينما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأن يكون الهجوم الإسرائيلي على إيران “فتاكا ودقيقا ومفاجئا”.

والاتصال الذي استمر 30 دقيقة هو أول محادثة معروفة بين الزعيمين منذ أغسطس آب ويتزامن مع تصعيد حاد في صراع إسرائيل مع كل من إيران وجماعة حزب الله المدعومة من طهران دون ظهور بادرة على قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدعومة أيضا من إيران في قطاع غزة.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض لصحفيين إن الاتصال كان “مباشرا وبناء للغاية”، مع الإقرار بأن الزعيمين بينهما خلافات.

ويترقب الشرق الأوسط رد إسرائيل على هجوم صاروخي إيراني الأسبوع الماضي ردا على التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان. ولم يؤد الهجوم الإيراني في نهاية المطاف إلى مقتل أحد في إسرائيل.

وقال جالانت في مقطع مصور نشره مكتبه “من يهاجمنا فسيتعرض للأذى وسيدفع ثمنا. هجومنا سيكون مميتا ودقيقا وقبل كل اعتبار فتاكا، لن يفهموا ما حدث وكيف حدث، سيرون النتائج”.

وكان قد وصف هجوم إيران الصاروخي في أول أكتوبر تشرين الأول بأنه فاشل.

وتوعد نتنياهو إيران بأنها ستدفع ثمن هجومها الصاروخي، في حين قالت طهران إن أي رد انتقامي سيُقابل بدمار على نطاق واسع، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في المنطقة المنتجة للنفط، والتي قد تُستدرج الولايات المتحدة إليها.

وتقول الولايات المتحدة إنها تؤيد إسرائيل في ضرب جماعات مدعومة من إيران، مثل حزب الله وحماس، لكنها حاولت، دون جدوى، وقف تصاعد الصراع والتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإقناع إسرائيل بالحد من الهجمات الصاروخية على مناطق سكنية التي أدت إلى مقتل الآلاف.

والعلاقات بين بايدن ونتنياهو متوترة بسبب طريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الحرب في غزة والصراع مع حزب الله. وتقول إسرائيل إنها ستكمل عملياتها العسكرية لحين ضمان الأمن للإسرائيليين.

وفي كتاب “الحرب” الذي ينشر الأسبوع المقبل، يذكر الصحفي بوب وودوارد أن بايدن دأب على اتهام نتنياهو بعدم وجود استراتيجية، وصرخ فيه في يوليو تموز قائلا “بيبي، ما هذا بحق الجحيم؟”، وذلك بعد الضربات الإسرائيلية قرب بيروت وفي إيران.

وردا على سؤال عن الكتاب، قال مسؤول أمريكي مطلع على الاتصالات السابقة بين الزعيمين إن بايدن استخدم لغة حادة ومباشرة وغير منمقة و”بذيئة” مع نتنياهو وعنه خلال توليه منصبه.

وقال داني دانون السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة لصحفيين إن اتصال يوم الأربعاء كان “اتصالا إيجابيا، ونقدر دعم الولايات المتحدة”.

وأضاف “ومثلما قلنا في وقت سابق، سترد إسرائيل على الهجوم… سنختار المواقع. سيكون مؤلما للنظام الإيراني الحاكم”.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ألغى زيارة للبنتاجون يوم الأربعاء. وقال جالانت في بيان إنه أرجأ الزيارة بناء على طلب من نتنياهو لما بعد حديث رئيس الوزراء إلى بايدن.

وتصاعد التوتر بين الجانبين في الأسابيع القليلة الماضية، إذ فوجئ مسؤولون أمريكيون مرارا بالإجراءات الإسرائيلية، وفقا لشخص مطلع على الأمر. وشمل ذلك قتل إسرائيل للأمين العام لجماعة جماعة حزب الله، حسن نصر الله، وتفجير أجهزة استدعاء (البيجر) وأجهزة اتصال لاسلكي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان. ولم تؤكد إسرائيل أو تنف قيامها بذلك.

وقال الشخص المطلع إن إسرائيل بطيئة أيضا في إطلاع الإدارة الأمريكية على تفاصيل تخطيطها للرد على هجوم الصواريخ الباليستية الإيراني.

قال بايدن يوم الجمعة الماضي إنه سيفكر في بدائل لضرب حقول النفط الإيرانية إذا كان في مكان إسرائيل، مضيفا أنه يعتقد أن إسرائيل لم تخلص إلى كيفية الرد على إيران. كما قال الأسبوع الماضي إنه لن يدعم ضرب إسرائيل للمواقع النووية الإيرانية.

* قضية الانتخابات

تعرض بايدن لانتقادات حادة من شركاء دوليين وكذلك من أعضاء حزبه الديمقراطي بسبب عدم قدرته على استخدام نفوذ الولايات المتحدة، بما في ذلك دورها كمورد رئيسي للأسلحة الإسرائيلية، للحد من هجمات نتنياهو.

وبالتبعية، تواجه كاملا هاريس، نائبة الرئيس بايدن ومرشحة الرئاسة للحزب الديمقراطي في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني تحديا للدفاع عن سياسة الإدارة خلال الحملة الانتخابية.

ويدعم كثير من الناخبين العرب الأمريكيين في ميشيجان، وهي ولاية رئيسية في ساحة المعركة الانتخابية، المرشحة المستقلة جيل شتاين بدلا من ذلك، وهي خطوة قد تكلف الديمقراطيين الولاية وربما البيت الأبيض في سباق مع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي تُظهر استطلاعات الرأي وجود تقارب شديد للغاية بينه وبين هاريس.

وأظهر استطلاع رأي جديد أجرته جامعة كوينيبياك أن ترامب متقدم على هاريس في ولاية ميشيجان بحصوله على 50 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل 47 بالمئة لهاريس. وفي استطلاع رأي بتاريخ 18 سبتمبر أيلول، حصدت هاريس 50 بالمئة من الأصوات مقابل 45 بالمئة لترامب.

وتواجه إسرائيل ونتنياهو على وجه الخصوص استنكارا واسع النطاق بسبب مقتل زهاء 42 ألف فلسطيني في حرب غزة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع الذي تديره حركة حماس، ومقتل أكثر من ألفي شخص في لبنان.

وتقول إسرائيل إنها تدافع عن نفسها بعد أن هاجم مقاتلو حماس بلدات في جنوبها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة بحسب الإحصاءات الإسرائيلية، ومن هجمات مسلحين آخرين من بينهم جماعة حزب الله التي تدعم حماس.