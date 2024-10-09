بايدن ونتنياهو يناقشان الرد الإسرائيلي على الضربة الصاروخية الإيرانية

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من جيمس ماكنزي وتيمور أزهري

القدس/بيروت (رويترز) – بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران، في حين قالت جماعة حزب الله اللبنانية إن مقاتليها صدوا تقدما لقوات إسرائيلية على الحدود.

تدور الاشتباكات البرية على طول الحدود الجبلية لجنوب لبنان مع إسرائيل في ظل استمرار الحرب على غزة، وحالة من الترقب في منطقة الشرق الأوسط لرد إسرائيلي محتمل على الضربة الصاروخية الإيرانية الأسبوع الماضي.

واستنكرت طهران التصعيد الإسرائيلي في لبنان، والذي تقول إسرائيل إن الهدف منه شل قدرات جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

وقال البيت الأبيض إن بايدن ونتنياهو تحدثا عن خطط إسرائيل في مكالمة استمرت 30 دقيقة.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض لصحفيين إن الاتصال كان “مباشرا وبناء للغاية”، مع الإقرار بأن بينهما خلافات.

وأكد مكتب نتنياهو إجراء المكالمة دون التطرق لمزيد من التفاصيل حتى الآن عما تمت مناقشته. وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون للصحفيين إنهما أجريا “اتصالا إيجابيا ونحن نقدر دعم الولايات المتحدة”.

وقال البيت الأبيض في وقت لاحق إنهما اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة، وحث بايدن نتنياهو على تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في لبنان.

وأضاف أن بايدن جدد إدانته لهجوم إيران على إسرائيل، وحث على تجديد الجهود الدبلوماسية بشأن غزة، وأكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله.

والعلاقات بين بايدن ونتنياهو متوترة بسبب طريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الحرب في غزة والصراع في لبنان. وتحاول الولايات المتحدة منع تصعيد الأعمال القتالية، وتسعى، دون جدوى، إلى التوسط في وقف إطلاق نار في حرب إسرائيل المستمرة منذ عام في غزة التي تقول إنها تستهدف فيها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدعومة من إيران أيضا.

وتوعدت إسرائيل بأن تدفع إيران ثمن هجومها الصاروخي، الذي تسبب في أضرار طفيفة، بينما قالت طهران إن أي رد انتقامي سيقابل بدمار واسع النطاق، مما أثار مخاوف من حرب أوسع نطاقا في المنطقة المنتجة للنفط، وهي حرب قد تنجر إليها الولايات المتحدة.

وكان من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بنظيره الأمريكي في واشنطن يوم الأربعاء، وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الهدف هو تعزيز التنسيق بشأن إيران.

لكن جالانت ألغى الزيارة بعد أن أفادت التقارير بأن نتنياهو وضع شروطا مسبقة، منها إجراء المكالمة مع بايدن، وهي الأولى لهما منذ أغسطس آب.

ويقول محللون إن إسرائيل من المرجح أن ترد على هجوم طهران في الأول من أكتوبر تشرين الأول باستهداف منشآت عسكرية إيرانية، لا سيما تلك التي تنتج الصواريخ الباليستية المستخدمة في الهجوم. وقد تسعى إلى تدمير أنظمة دفاع جوي إيرانية ومنشآت إطلاق صواريخ.

وفي مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، شدد جالانت على اعتزام شن ضربة دامية على إيران. وقال “سيكون هجومنا مدمرا ودقيقا ومفاجئا”.