بايدن ونتنياهو يناقشان خطط إسرائيل للرد على إيران في اتصال هاتفي

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من تريفور هنيكت ومعيان لوبيل و مات سبيتالنيك

واشنطن/القدس (رويترز) – تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء وسط توقعات بأن يناقشا الخطط الإسرائيلية لشن ضربة انتقامية على إيران.

والاتصال، الذي جرى في فترة الصباح بتوقيت الولايات المتحدة، هو أول محادثة معروفة بين الزعيمين منذ أغسطس آب ويتزامن مع تصعيد حاد في صراع إسرائيل مع كل من إيران وجماعة حزب الله المدعومة من طهران دون ظهور بادرة على قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدعومة أيضا من إيران في قطاع غزة.

ويترقب الشرق الأوسط رد إسرائيل على هجوم صاروخي إيراني الأسبوع الماضي ردا على التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان. ولم يؤد الهجوم الإيراني في نهاية المطاف إلى مقتل أحد في إسرائيل ووصفته واشنطن بأنه غير فعال.

وتوعد نتنياهو إيران بأنها ستدفع ثمن هجومها الصاروخي، في حين قالت طهران إن أي رد انتقامي سيُقابل بدمار على نطاق واسع، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في المنطقة المنتجة للنفط، والتي قد تُستدرج الولايات المتحدة إليها.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

والعلاقات بين بايدن ونتنياهو متوترة بسبب طريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الحرب في غزة والصراع مع حزب الله.

وفي كتاب “الحرب” الذي ينشر الأسبوع المقبل، يذكر الصحفي بوب وودوارد أن بايدن دأب على اتهام نتنياهو بعدم وجود استراتيجية، وصرخ فيه في يوليو تموز قائلا “بيبي، ما هذا بحق الجحيم؟”، وذلك بعد الضربات الإسرائيلية قرب بيروت وفي إيران.

وردا على سؤال عن الكتاب، قال مسؤول أمريكي مطلع على الاتصالات السابقة بين الزعيمين إن بايدن استخدم لغة حادة ومباشرة وغير منمقة و”بذيئة” مع نتنياهو وعنه خلال توليه منصبه.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ألغى زيارة للبنتاجون يوم الأربعاء حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يريد التحدث مع بايدن أولا.

وتصاعد التوتر بين الجانبين في الأسابيع القليلة الماضية، إذ فوجئ مسؤولون أمريكيون مرارا بالإجراءات الإسرائيلية، وفقا لشخص مطلع على الأمر. وشمل ذلك قتل إسرائيل للأمين العام لجماعة جماعة حزب الله، حسن نصر الله، وتفجير أجهزة استدعاء (البيجر) وأجهزة اتصال لاسلكي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان. ولم تؤكد إسرائيل أو تنف قيامها بذلك.

وقال الشخص المطلع إن إسرائيل بطيئة أيضا في إطلاع الإدارة الأمريكية على تفاصيل تخطيطها للرد على هجوم الصواريخ الباليستية الإيراني.