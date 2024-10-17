بايدن وهاريس: مقتل زعيم حماس فرصة لإنهاء الحرب في غزة

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على متن طائرة الرئاسة الأمريكية/ميلووكي (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس يوم الخميس إن مقتل يحيي السنوار زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يمهد الطريق لعودة الرهائن الإسرائيليين وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ويمثل مقتل السنوار، الذي يُعتقد أنه العقل المدبر لهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي اندلعت على إثره الحرب في غزة، على أيدي القوات الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني نجاحا كبيرا لإسرائيل وعلامة فارقة في الصراع المستمر منذ عام.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تحدث بعد إعلان مقتل السنوار، قال إن الحرب ستستمر. ولم تسفر المفاوضات التي دارت لأشهر عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، كما لم تُظهر أي مؤشرات على التقدم منذ أسابيع.

وقال بايدن “سأتحدث قريبا مع رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين لتهنئتهم، ومناقشة سُبل إعادة الرهائن إلى عائلاتهم وإنهاء هذه الحرب”.