بايدن وهاريس يستأنفان معا الحملة الانتخابية في بنسلفانيا

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يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن والمرشحة الرئاسية كامالا هاريس بحملة انتخابية للمرة الأولى معا الإثنين، في خطوة تعكس وحدتهما بعدما حلّت مكانه في السباق الرئاسي وأحيت آمال الديموقراطيين بالفوز.

انسحب الرئيس البالغ 81 عاما في أواخر تموز/يوليو من السباق إلى البيت الأبيض تحت ضغط متزايد بعد أدائه الكارثي في المناظرة ضد دونالد ترامب.

وأدى تأييده السريع لنائبته هاريس (59 عاما) إلى حصولها على دعم الحزب وأصبحت المرشحة الرسمية للديموقراطيين الشهر الماضي.

مستفيدة من هذه الحماسة، عقدت تجمعات انتخابية حاشدة في ولايات متأرجحة رئيسية في مختلف أنحاء البلاد وجمعت تبرعات نقدية للفترة الأخيرة من الحملة.

تظهر استطلاعات الرأي أن دخولها يحسّن فرص الحزب في هزيمة الجمهوري ترامب، لكن السباق يبقى محتدما.

ظهرت هاريس آخر مرة مع بايدن بعد خطابه قبل أسبوعين في المؤتمر الوطني الديموقراطي في شيكاغو.

وفيما تعمل على تحديد برنامجها، سعت نائبة الرئيس إلى الوعد بالتغييرات، مع تجنب انتقاد فترة حكم بايدن.

مع عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة الاثنين، من المتوقع أن يؤكد بايدن وهاريس أن نائبة الرئيس ستكون أفضل للعمال من ترامب، واختارا مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا حيث هناك العديد من النقابات للقيام بذلك.

وقالت حملتها في بيان استعرض أحداث هذا النهار إن “دعم الإدارة الأكثر تأييدا للعمال في التاريخ، تحت قيادة الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس، لعضوية النقابات ارتفاع الى أعلى مستوى له في نصف قرن”.

وتعد بنسلفانيا واحدة من عدد قليل من الولايات التي ستقرر نتيجة الانتخابات، وينظر إليها على أنها الولاية التي قد تتوقف عليها النتيجة.

– سباق متقارب –

سيتحدث بايدن وهاريس في قاعة نقابية حيث سيلتقيان أعضاء محليين.

ويتوقّع أن تؤكد هاريس أن شركة “يو إس ستيل” التي تسعى شركة نيبون ستيل اليابانية لشرائها، يجب أن تظل مملوكة محليا، كما قال مسؤول في الحملة.

خلال جولة انتخابية الأسبوع الماضي في ولاية جورجيا المتأرجحة، أجرت هاريس أول مقابلة لها مذ أصبحت مرشحة الحزب برفقة مرشحها لمنصب نائب الرئيس حاكم مينيسوتا تيم والز.

وحاولت هاريس اعتماد موقف وسطي في هذه المقابلة مع شبكة “سي إن إن”، مشدّدة على أنها ستكون صارمة بشأن الهجرة غير الشرعية وستدعم التكسير الهيدروليكي الذي يستخدم لاستخراج النفط والغاز الصخري، لكنها لن تتخلى عن قيمها الليبرالية القديمة.

في حملتها عام 2020، تعهدت حظر التكسير الهيدروليكي، وهو مصدر رئيسي للدخل في ولاية بنسلفانيا.

ويعد ظهورها مع بايدن الاثنين أيضا أنه إطلاق الفصل الأخير من فترة الشهرين المتبقية إلى حين موعد الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر، إذ أن عيد العمال يرمز تقليديا إلى انتهاء الصيف في الولايات المتحدة.

وقبل تجمع بيتسبرغ، تلقى بايدن وهاريس شرحا في البيت الأبيض بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس.

أضيف الاجتماع إلى جدول أعمالهما في وقت متقدّم الأحد بعد العثور على جثث ستة رهائن في غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينهم مواطن أميركي.

بعد ذلك، توجهت هاريس إلى ديترويت في ولاية ميشيغن لحضور لقاء آخر مع قادة نقابيين قبل الانضمام إلى بايدن في بيتسبرغ.

وسيعقد والز تجمعا منفصلا في ميلووكي بولاية ويسكنسن فيما يرتقب أن يعقد المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومرشحه لمنصب نائب الرئيس جاي دي فانس تجمعات في وقت لاحق هذا الأسبوع.

بور/نور/الح