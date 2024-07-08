بايدن يبدأ أسبوعا جديدا حاسما لمصيره السياسي

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يبدأ الرئيس الأميركي جو بايدن أسبوعا جديدا في المعركة من أجل بقائه السياسي، تحت أنظار الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها والمتوقعة مشاركتها في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن، بدعوته الديموقراطيين إلى الاتحاد خلف ترشحه للرئاسة.

ودعا بايدن الاثنين البرلمانيين الديموقراطيين المجتمعين في واشنطن في دورة برلمانية جديدة إلى “الاتحاد” خلف ترشحه الذي اهتز بعد مناظرته الفاشلة أمام منافسه دونالد ترامب قبل عشرة أيام.

وكتب الرئيس الأميركي “رغم التكهنات في الصحافة وأماكن أخرى، تصميمي ما زال قويا للاستمرار في السباق” معتبرا في رسالة الى البرلمانيين أنه “آن الأوان للاتحاد وللمضي قدما كحزب موحد وإلحاق الهزيمة بدونالد ترامب”.

وأعرب بايدن عن ثقته بأن الناخبين ما زالوا يدعمونه رغم القلق بشأن كِبر سنه بعد أدائه السيّئ في المناظرة.

وقال بايدن خلال برنامج تلفزيوني على شبكة “ام اس ان بي سي” إنه عقد تجمعات انتخابية عدة بعد المناظرة “للتأكد من أنني كنت على حق في أن الناخب العادي ما زال يريد جو بايدن، وأنا واثق من أنهم يريدون ذلك”.

كما هاجم بايدن المتمردين في حزبه قائلا “هؤلاء الأشخاص الذين يعتقدون أنه يجب ألا أترشح فليتحدّوني … في مؤتمر الحزب” الديموقراطي في آب/أغسطس.

وأضاف “لا يهمني ما يفكر فيه أصحاب الملايين”، وقال إنه على قناعة بأنه سيحصل على دعم “الناخب العادي” ويرى في نتيجة الانتخابات التشريعية الفرنسية نافذة أمل.

وقال إن “فرنسا رفضت التطرف” خلال الانتخابات التشريعية وإن الديموقراطيين “سيرفضونه أيضا” في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية مضيفا “لم أعرف في حياتي مرشحا أكثر تطرفا” من دونالد ترامب.

لكن بعد عشرة أيام من مناظرته الفاشلة في مواجهة ترامب، لم يتمكّن الرئيس الأميركي بعد من إقناع معسكره بأنها كانت مجرد “أمسية سيئة”.

وفي حين تتواصل الضغوط لسحب ترشّحه للرئاسة، فإن الديموقراطي البالغ 81 عاما لا يظهر أي نية للاستسلام، بل يعمل بأقصى جهده في حملته الانتخابية.

وخطّط بايدن الذي لم يشاهد بهذا النشاط منذ إعلان ترشحه لولاية ثانية في نيسان/أبريل 2023، للقيام برحلات إلى ميشيغن في 12 تموز/يوليو ثم إلى تكساس ونيفادا خلال الأسبوع المقبل.

كذلك، يستضيف بايدن اجتماعا لحلف شمال الأطلسي في واشنطن من الثلاثاء إلى الخميس في مناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو.

وكتب عمار موسى، وهو أحد الناطقين باسم حملة الديموقراطي، للصحافيين الأحد “لا أرى كيف يمكن أن يكون أكثر وضوحا (بشأن نيته البقاء في السباق الرئاسي)”، مع ذكر أجندة الرئيس المزدحمة.

– حيوية واتساق في الأفكار –

في مواجهة ناخبين يشكّكون في قدراته البدنية والعقلية، قد يذكّر جو بايدن بأنه تحت قيادته، تحرّك حلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا في وجه روسيا مع تعزيز تلك الجهود بانضمام عضوين جديدين إلى الناتو هما السويد وفنلندا.

ويعتزم الرئيس الأميركي أيضا عقد مؤتمر صحافي منفرد الخميس، بعدما تجنب القيام بذلك منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

لكن سيكون عليه أن يظهر حيوية واتساقا في الأفكار… باختصار، كل ما افتقده أثناء المناظرة أمام سلفه الجمهوري البالغ 78 عاما.

وفي مقابلة الجمعة مع شبكة “إيه بي سي”، قال الرئيس الأميركي الذي شكك في استطلاعات الرأي السلبية ورفض فكرة الخضوع لاختبار معرفي، إنه لن يتنحى إلا إذا طلب الله ذلك منه.

من جهته، يعتبر فريق حملة بايدن أن الرئيس الديموقراطي هو ضحية تحامل إعلامي منفصل عن الوقائع.

وبالتالي، أصبح بايدن الآن يبذل جهودا كبيرة ليبدو حيويا ومليئا بالحماسة.

على سبيل المثال، أطلق الأحد خطبا مرتجلة واختلط مع الحشود الغفيرة في ولاية بنسلفانيا، وهي إحدى الولايات الحاسمة في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

– سيناريو مستبعد –

ومع ذلك، يعتقد العديد من المسؤولين المنتخبين أن الوقت حان لانسحابه.

وتبقى معرفة ما إذا كان هذا الاعتراض سيتبلور ويؤدي إلى هجوم منسق بدعم أسماء بارزة في الحزب لحضّ جو بايدن على التنحي.

لكن اتخاذ قرار مماثل سيكون صعبا في ظل جدول زمني ضيق للغاية.

بداية، لا مؤشر على أن الرئيس الأميركي سيوافق على التنحي. ومن ثم، حتى لو قبل بالقيام بذلك، لن يكون أمام الحزب الديموقراطي سوى أسابيع قليلة لتسمية بديل له، وهو ما قد يشعل انقسامات داخلية مع المجازفة بأن تطغى الفوضى على مؤتمره لتثبيت المرشح الرئاسي للحزب في آب/أغسطس.

في هذا السيناريو الذي يبقى مستبعدا في الوقت الحاضر، لن يكون أمام المرشح الجديد سوى ما يزيد قليلا عن شهرين للقيام بحملته قبل الانتخابات المقررة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

اوا/الح/ص ك