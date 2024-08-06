بايدن يتحدث إلى أمير قطر ورئيس مصر لبحث تهدئة التوتر في الشرق الأوسط

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واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى نظيره المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء لمناقشة الجهود المبذولة لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان يوم الثلاثاء إن السيسي شدد خلال الاتصال الهاتفي مع بايدن على “الرؤية المصرية حول خطورة التداعيات المترتبة على استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة، أخذا في الاعتبار أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة يعتبر النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم”.

وأضاف البيان أن السيسي وبايدن اتفقا أيضا على “الاستمرار في العمل المشترك المكثف لوقف إطلاق النار وفي الجهود لتنفيذ حل الدولتين باعتباره الضامن الرئيسي للاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة”.

وقال الديوان الأميري في قطر في بيان “جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة، إضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع”.

وأضاف “كما استعرض الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وتواصل مصر وقطر والولايات المتحدة التوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإنهاء الحرب في غزة.