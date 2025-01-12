بايدن يتواصل مع نتنياهو وسوليفان يقول صفقة الرهائن “قريبة جدا”

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من أندريا شلال

واشنطن (رويترز) – قال مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث يوم الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولون أمريكيون للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة قبل أن يغادر بايدن منصبه في 20 يناير كانون الثاني الجاري.

وأضاف المصدر أن بايدن ونتنياهو ناقشا الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في القطاع الفلسطيني وتحرير الرهائن المتبقين هناك، وعددهم 98.

وفي وقت سابق يوم الأحد، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الأطراف المعنية باتت “قريبة جدا” من التوصل إلى الاتفاق.

وأضاف سوليفان أن بايدن يتابع بصفة يومية مستجدات المحادثات في الدوحة حيث قال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون يوم الخميس إن بعض التقدم تحقق في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتابع قائلا “لا نزال مصممين على استغلال كل يوم متبق لنا في السلطة لإنجاز هذه المهمة… نحن لا نستبعد هذا الأمر بأي حال من الأحوال”.

وقال إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق قبل مغادرة بايدن لمنصبه لكن من الممكن أيضا أن “تظل حماس، على وجه الخصوص، متعنتة”.