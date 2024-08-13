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بايدن يتوقع أن تتراجع إيران عن استهداف إسرائيل حال التوصل لهدنة في غزة

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نيو أورليانز (رويترز) – توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تتراجع إيران عن توجيه ضربة انتقامية لإسرائيل في حال التوصل لهدنة في غزة.

وفي رده على سؤال للصحفيين يوم الثلاثاء بعد وصوله إلى نيو أورليانز عما إذا كانت طهران ستتخلى عن استهداف إسرائيل إذا تسنى التوصل لاتفاق، قال بايدن “هذا ما أتوقعه”.

وجاء تصريحاته بعد أن ذكرت رويترز نقلا عن ثلاثة من كبار المسؤولين الإيرانيين أن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يرجئ رد إيران المباشر على إسرائيل هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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