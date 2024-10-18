بايدن يحث الغرب على مواصلة دعم أوكرانيا مع اقتراب انتخابات الرئاسة

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برلين (رويترز) – حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الغرب يوم الجمعة على مواصلة دعمه لأوكرانيا ضد الغزو الروسي، في الوقت الذي تواجه فيه كييف شتاء باردا وتثير انتخابات الرئاسة الوشيكة في الولايات المتحدة مخاوف بشأن مدى قوة إصرار واشنطن.

وكان بايدن يتحدث مع صحفيين قبل عقد محادثات سرية مع المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارة تستمر يوما وحدا إلى برلين لبحث مسائل تتنوع من أوكرانيا إلى الصراع الآخذ في الاتساع في الشرق الأوسط.

وقال بايدن في بيان “مع مواجهة أوكرانيا شتاء صعبا، لا بد أن نحافظ على إصرارنا”.

وأضاف “أعلم أن التكلفة باهظة، لكن لا تخطئوا، فيمكن تحملها مقارنة بتكلفة العيش في عالم ينتشر فيه العدوان حيث تهاجم الدول الكبيرة الدول الأصغر وتتوحش عليها لأنها بكل بساطة تستطيع ذلك”.

وذكر أنه سيبحث مع شولتس جهود زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا وتعزيز بنيتها التحتية المدنية للطاقة “بالاستفادة من قيمة الأصول الروسية المجمدة”. وسيبحثان أيضا صراع الشرق الأوسط.

وتأتي زيارة بايدن قبل أسبوعين ونصف من انطلاق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي يخوض فيها المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب سباقا محتدما مع نائبة الرئيس كاملا هاريس المرشحة الديمقراطية.