بايدن يحضّ الديموقراطيين على “الاتحاد” حول ترشّحه للرئاسة

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حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين مشرّعي الحزب الديموقراطي المنقسمين على “الاتّحاد” حول ترشّحه في خضمّ تكهّنات مستمرة حول وضعه الصحي.

وفي رسالة إلى برلمانيي حزبه الديموقراطي العائدين للكونغرس من عطلة الرابع من تمّوز/يوليو قال بايدن إنّه “رغم التكهنات في الصحافة وأماكن أخرى، تصميمي ما زال قوياً للاستمرار في السباق”.

وأضاف “آن الأوان للاتحاد وللمضي قدماً كحزب موحد وإلحاق الهزيمة بدونالد ترامب”.

من جهتها، سعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار لاحتواء موجة تكهّنات أثارتها مقالة في صحيفة نيويورك تايمز مفادها أنّ متخصصاً في علاج داء باركنسون زار البيت الأبيض ثماني مرّات بين صيف العام 2023 والربيع الماضي.

وقالت جان-بيار للصحافيين “هل تلقّى الرئيس علاجاً من داء باركنسون؟ كلا. هل يتلقّى علاجاً من داء باركنسون؟ كلا. هل يتناول أدوية لداء باركنسون؟ كلا”، من دون أن تشير لا إلى هوية الشخص الذي جاء من أجله المتخصّص ولا الهدف من الزيارات، متحصّنة بواجب “السرية”.

-باركنسون –

وأشارت جان-بيار إلى أنّ طبيب أعصاب عاين بايدن ثلاث مرات في إطار فحوصه الصحية السنوية والتي أُعلن عن آخرها في شباط/فبراير، وإلى أن الرئيس خضع في هذا السياق لاختبارات لكشف أي إصابة بأمراض تنكسية عصبية، وجاءت النتائج سلبية.

في رسالته، قال بايدن للبرلمانيين الديموقراطيين أنا لست متعامياً” عن “هواجس” تمّ التعبير عنها منذ المناظرة التلفزيونية بينه وبين خصمه الجمهوري دونالد ترامب والتي بدا فيها متعبا جداً ومشوّشاً.

وقال بايدن خلال برنامج تلفزيوني على شبكة “ام اس ان بي سي” إنه عقد تجمعات انتخابية عدة بعد المناظرة “للتأكد من أنّني كنت على حقّ في أنّ الناخب العادي ما زال يريد جو بايدن، وأنا واثق من أنّهم يريدون ذلك”.

كما هاجم بايدن المتمردين عليه في حزبه، قائلا “هؤلاء الأشخاص الذين يعتقدون أنه يجب ألا أترشح فليتحدّوني… في مؤتمر الحزب” الديموقراطي في آب/أغسطس.

وأضاف “لا يهمّني ما يفكر فيه أصحاب الملايين”، مؤكداً أنّه على قناعة بأنه سيحصل على دعم “الناخب العادي”.

ورأى بايدن في نتيجة الانتخابات التشريعية الفرنسية نافذة أمل.

وقال إنّ “فرنسا رفضت التطرف” خلال الانتخابات التشريعية وإن الديموقراطيين “سيرفضونه أيضا” في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية، مضيفا “لم أعرف في حياتي مرشحا أكثر تطرفا” من دونالد ترامب.

لكن بعد عشرة أيام من مناظرته الفاشلة في مواجهة ترامب، لم يتمكّن الرئيس الأميركي بعد من إقناع معسكره بأنها كانت مجرد “أمسية سيئة”.

وفي حين تتواصل الضغوط لسحب ترشّحه للرئاسة، فإن الديموقراطي البالغ 81 عاما لا يظهر أيّ نيّة للاستسلام، بل يعمل بأقصى جهده في حملته الانتخابية.

وخطّط بايدن الذي لم يشاهد بهذا النشاط منذ إعلان ترشحه لولاية ثانية في نيسان/أبريل 2023، للقيام برحلات إلى ميشيغن في 12 تموز/يوليو ثم إلى تكساس ونيفادا خلال الأسبوع المقبل.

كذلك، يستضيف بايدن اجتماعا لحلف شمال الأطلسي في واشنطن من الثلاثاء إلى الخميس في مناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو.

وستشكل القمة مناسبة لكي يجري قادة الدول الحليفة لواشنطن تقييمهم الخاص بالنسبة للوضعية الصحية لبايدن، علماً بأنّ المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي شدّد على أنّ أعضاء الحلف الأطلسي لم يبدوا أيّ مؤشر قلق على هذا الصعيد.

– حلف شمال الأطلسي –

وفي مواجهة ناخبين يشكّكون في قدراته البدنية والعقلية، سيلجأ بايدن للتذكير بأن الأطلسي تحرّك بدفع منه لدعم أوكرانيا في وجه روسيا مع تعزيز تلك الجهود بانضمام عضوين جديدين إلى الناتو هما السويد وفنلندا.

ويعتزم الرئيس الأميركي أيضا عقد مؤتمر صحافي منفرد الخميس، بعدما تجنّب القيام بذلك منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وفي مقابلة الجمعة مع شبكة “إيه بي سي”، قال الرئيس الأميركي الذي شكك في استطلاعات الرأي السلبية ورفض فكرة الخضوع لاختبار معرفي، إنه لن يتنحى إلا إذا طلب الله ذلك منه.

من جهته، يعتبر فريق حملة بايدن أنّ الرئيس الديموقراطي هو ضحية تحامل إعلامي منفصل عن الوقائع.

وبالتالي، أصبح بايدن الآن يبذل جهودا كبيرة ليبدو حيويا ومليئا بالحماسة.

على سبيل المثال، أطلق الأحد خطبا مرتجلة واختلط مع الحشود الغفيرة في ولاية بنسلفانيا، وهي إحدى الولايات الحاسمة في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

– سيناريو مستبعد –

ومع ذلك، يعتقد العديد من المسؤولين المنتخبين أن الوقت حان لانسحابه.

لكنّ آخرين دعموه على غرار ستيفن هورسفود، زعيم مجموعة النواب الأميركيين من أصول إفريقية، وبعض الأعضاء في مجلس الشيوخ.

وتبقى معرفة ما إذا كان هذا الاعتراض سيتبلور ويؤدي إلى هجوم منسق بدعم أسماء بارزة في الحزب لحضّ بايدن على التنحي.

لكنّ اتخاذ قرار مماثل سيكون صعباً في ظل جدول زمني ضيّق للغاية.

بداية، لا مؤشر على أن الرئيس الأميركي سيوافق على التنحي. ومن ثم، حتى لو وافق على القيام بذلك، فلن تكون أمام الحزب الديموقراطي سوى أسابيع قليلة لتسمية بديل له، وهو ما قد يشعل انقسامات داخلية مع المجازفة بأن تطغى الفوضى على مؤتمره العام المخصّص لتثبيت المرشح الرئاسي للحزب في آب/أغسطس.

في هذا السيناريو الذي يبقى مستبعدا في الوقت الحاضر، لن يكون أمام المرشح الجديد سوى ما يزيد قليلاً عن شهرين للقيام بحملته قبل الانتخابات المقررة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

اوا/الح-ود/بم