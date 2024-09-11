بايدن يدعو إلى محاسبة كاملة بعد مقتل أمريكية في الضفة الغربية

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إن على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لضمان عدم تكرار واقعة مثل إطلاق النار الذي أودى بحياة ناشطة أمريكية كانت تشارك في احتجاج مناهض للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

ووصف بايدن مقتل الناشطة عائشة نور إزجي إيجي بأنه “غير مقبول بالمرة”.

وقال في بيان إنه على الرغم من تحمل إسرائيل مسؤولية مقتلها، فإن الحكومة الأمريكية تتوقع استمرار الاطلاع على التحقيق الجاري حول ملابسات إطلاق النار.

وقالت إسرائيل إن مقتلها كان غير متعمد.