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بايدن يدعو طرفي الصراع في السودان إلى العودة للانخراط في مفاوضات

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واشنطن (رويترز) – دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء طرفي الصراع في السودان إلى العودة للانخراط في مفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 17 شهرا.

وقال بايدن في بيان “ندعو أطراف هذا الصراع إلى إنهاء هذا العنف والتوقف عن إذكائه، من أجل مستقبل السودان والشعب السوداني بأكمله”.

وأضاف “أدعو الطرفين المتحاربين المسؤولين عن معاناة السودانيين -القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع- إلى سحب قواتهم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة الانخراط في المفاوضات لإنهاء هذه الحرب”.

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