بايدن يدعو من برلين إلى “مواصلة” دعم أوكرانيا

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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة في برلين إلى “مواصلة” دعم أوكرانيا التي تواجه صعوبات بعد مرور أكثر من عامين ونصف على بدء الغزو الروسي.

يعقد بايدن اجتماعا رباعيا بعد الظهر مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يخصص لمسألتي الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وقال بايدن إنّ على حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) “مواصلة دعمهم” لأوكرانيا ضد روسيا حتى تصل كييف إلى “سلام عادل ودائم”، بينما تبدو المساعدات الغربية ضعيفة، وفي حين قد تراجع الولايات المتحدة سياستها بشكل جذري في حال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

ودان بايدن ما وصفه بأنه “الهجوم العنيف” الذي يشنّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا منذ أكثر من عامين ونصف العام، خلال الزيارة الخاطفة التي يجريها لأحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

كما أكد الرئيس الأميركي أن “حلف شمال الأطلسي لا يزال قويا وأكثر اتّحادا من أي وقت مضى”، مشددا على ضرورة أن “يواصل الحلف جهوده” مع اقتراب “فصل شتاء صعب جدا”.

– كوريا الشمالية –

وتأتي مواقف بايدن بينما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن أجهزة الاستخبارات في سيول أن كوريا الشمالية قررت إرسال “قوة كبيرة من الجنود” إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا.

وقالت الوكالة “قال جهاز الاستخبارات إنه علم أن الشمال قرّر مؤخرا إرسال أربع فرق مؤلفة من 12 ألف جندي، بينها قوات خاصة، للمشاركة في الحرب في أوكرانيا”.

وقال مصدر في الأجهزة لوكالة “يونهاب” إن “عملية إرسال القوات الكورية الشمالية قد بدأت”.

ووفقا للاستخبارات الكورية الجنوبية، أرسلت كوريا الشمالية فرقة مؤلفة من 1500 جندي من القوات الخاصة لدعم حليفتها الروسية، ومن المتوقع أن تتبعها فرق أخرى.

وقال مصدر في الرئاسة الأوكرانية لوكالة فرانس برس إن ذلك يهدد “بتعقيد الوضع” على الجبهة.

وعقد بايدن عند الظهر لقاء على انفراد مع المستشار أولاف شولتس.

وقال شولتس إلى جانب الرئيس الأميركي إن حلف شمال الأطلسي يواصل دعم أوكرانيا “بكل قوته” ضد الغزو الروسي، لكن يجب أن نتنبه لكي لا يصبح طرفا في النزاع، في حين تطالب كييف بمزيد من الدعم.

وأضاف المستشار الألماني أمام الصحافيين “ندعم أوكرانيا بكل قوتنا، وفي الوقت نفسه نحرص على أن لا يصبح الناتو طرفا محاربا في الحرب، من أجل منع تحولها إلى كارثة أكبر”.

– صعوبات أوكرانية –

وتواجه أوكرانيا وضعا صعبا على الجبهة الشرقية وتتعرض لقصف عنيف متواصل يستهدف بصورة خاصة بناها التحتية الأساسية.

وما يزيد من صعوبة الوضع ظهور بوادر تشير إلى تراجع التعبئة الغربية على خلفية ملل في الرأي العام حيال هذه الحرب.

وفي هذا السياق، خفضت ألمانيا، ثاني أكبر مزود بالأسلحة لكييف، مساعدتها المالية المخصصة لأوكرانيا للعام 2025 بالنصف إلى 4 مليارات يورو.

ولم يلق أي من الطلبات التي أدرجها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في “خطة النصر” التي عرضها الخميس أمام الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تأييدا بالإجماع من جانب حلفاء بلاده.

من جانبه، شدد ماكرون مساء الخميس في بروكسل على أن “مسألة الضمانات الأمنية” لأوكرانيا سيجري بحثها خلال لقاء في برلين.

وأعرب عن تأييده لطلب قدمته كييف لدعوتها إلى المشاركة في اجتماعات القمة للحلف الأطلسي.

من جانبه قال شولتس في بروكسل “من المهم أن ندرس كل الاحتمالات لسلام عادل ودائم لأوكرانيا”.

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير استقبل بايدن الجمعة مشيدا بـ”مرشد للديموقراطية” أظهر دعما ثابتا لحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا “في أخطر وقت منذ نهاية الحرب الباردة”.

ومنح الرئيس الألماني نظيره الأميركي وسام الاستحقاق الألماني تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات عبر الأطلسي وفي الدفاع عن الديموقراطية.

وحضرت الحفل مارغوت فريدلندر البالغة مئة وعامين وهي إحدى الناجيات من المحرقة وقد نشأت في برلين، واحتجزت في معسكر تيريزينشتات للاعتقال، وهاجرت إلى الولايات المتحدة ثم عادت إلى مسقط رأسها في العام 2010.

وبعد فترة ولاية دونالد ترامب الرئاسية (2017-2021) التي شهدت اضطرابات بين واشنطن وبرلين عاد الدفء بوضوح إلى علاقات البلدين بعد وصول بايدن إلى البيت الأبيض، لا سيما فيما يتعلق بالملف الأوكراني الذي تنسق بشأنه الدولتان القرارات باستمرار.

وكان الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاما الذي انسحب من السباق للفوز بولاية ثانية، أرجأ زيارته لألمانيا قبل أسبوع بسبب الإعصار ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا.

– منعطف في الشرق الأوسط –

إلى ذلك ناقش بايدن في برلين الوضع الساخن في الشرق الأوسط.

ويشكل إعلان إسرائيل مساء الخميس قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في عملية عسكرية في قطاع غزة، منعطفا في الحرب التي اندلعت في قطاع غزة مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق داخل جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال بايدن الجمعة من برلين إن مقتل السنوار يشكّل فرصة أمام “إطلاق مسار للسلام” في الشرق الأوسط و”مستقبل أفضل في غزة بدون حماس”.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس لدى استقباله بايدن إنه يأمل أن يؤدي مقتل السنوار إلى “إفساح المجال” لوقف إطلاق النار في غزة وإلى “اتفاق على إطلاق سراح الرهائن” المحتجزين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في القطاع.

وصرح بايدن لدى وصوله إلى العاصمة الألمانية أنه اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو و”هنأه” بمقتل السنوار.

وأعلن أنه سيرسل وزير خارجيته أنتوني بلينكن قريبا إلى إسرائيل، مبديا “أمله” في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال “حان الوقت لتنتهي هذه الحرب … وليعود الرهائن … إلى ديارهم”.

وفي معرض حديثه عن “الضربة الكبيرة جدا” التي وُجّهت إلى حماس، رأى مستشار الأمن القومي جايك ساليفان أن مقتل السنوار يمثل “فرصة علينا اغتنامها معا” من أجل إعادة تحريك مفاوضات وقف إطلاق النار المتوقفة منذ الصيف.

وفي سياق النزاع في الشرق الأوسط، يبدي الأوروبيون والأميركيون مخاوف كذلك حيال التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

الب-بي/دص-س ح/ص ك