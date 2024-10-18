بايدن يرى فرصة لإنهاء الصراع بين إسرائيل وإيران “لفترة من الوقت”

reuters_tickers

2دقائق

برلين (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن هناك فرصة للتعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة قد تنهي الصراع بينهما في الشرق الأوسط لفترة من الوقت.

وفي حديثه للصحفيين في ختام زيارة إلى برلين، قال بايدن أيضا إنه لديه علما بكيفية وموعد رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل.

وتصاعدت حدة التوتر في المنطقة مع توعد إسرائيل بالرد على الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

وقال بايدن “هناك فرصة في رأيي ويتفق زملائي معي في ذلك على أنه يمكننا على الأرجح التعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة تنهي الصراع لفترة من الوقت. وهذا ينهي الصراع، بعبارة أخرى، يوقف التصعيد المتبادل”.

وأضاف بايدن أنه يعتقد أن هناك إمكانية للعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان ولكن الأمر سيكون أصعب في غزة.

وبدد توعد كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية بمواصلة القتال في غزة ولبنان الآمال اليوم الجمعة في أن يؤدي اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار إلى دفع المساعي لإنهاء الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط منذ أكثر من عام.