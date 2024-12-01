بايدن يزور أنغولا في نهاية ولايته إيفاء بوعد قطعه لإفريقيا

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يفي جو بايدن قبل انتهاء ولايته بوعد قطعه بزيارة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال فترة رئاسته، فيتوجه الأسبوع المقبل إلى أنغولا في زيارة تهدف إلى تأكيد الطموحات الأميركية في هذه القارة بمواجهة الاستثمارات الصينية المتزايدة.

ويصل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته إلى لواندا الإثنين في زيارة تستمر حتى الأربعاء، قبل أن يخلفه دونالد ترامب في البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.

وكان من المقرر أن يقوم الرئيس الديموقراطي البالغ 82 عاما بهذه الزيارة في تشرين الأول/أكتوبر، لكنه اضطر إلى إلغائها بسبب إعصار ضرب ولاية فلوريدا.

وستكون هذه أول زيارة لرئيس أميركي إلى البلد النفطي المطل على المحيط الأطلسي.

وقال مسؤول أميركي كبير في حديث مع صحافيين أن “هذه الخطوة ليست متأخرة ولا بدون مغزى”، مضيفا “أعتقد أنه بعدما بقينا سنوات خارج اللعبة، أعادنا الرئيس بايدن إليها”.

وسيبحث بايدن في لواندا استثمارات أميركية مختلفة في المنطقة، بدءا بمشروع ضخم للسكك الحديد يعرف بـ”ممر لوبيتو” يربط ميناء لوبيتو الأنغولي بجمهورية الكونغو الديموقراطية، مع خط يتفرع عنه ويصل إلى زامبيا.

والمشروع الممتد على مسافة 800 ميل (1300 كلم) ويُنفذ بتمويل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيشكل رابطا إستراتيجيا بين الميناء ومناجم الكوبالت والنحاس، المعدنين الأساسيين لصنع منتجات التكنولوجيا المتطورة ولا سيما بطاريات الهواتف الذكية، ويصفه بايدن بـ”أكبر استثمار أميركي في السكك الحديد في إفريقيا على الإطلاق”.

وسيلتقي بايدن رئيس أنغولا جواو لورنكو ويلقي كلمة يتناول فيها الصحة العامة والزراعة والتعاون العسكري والحفاظ على الإرث الثقافي.

وقال هيتور كارفالو الخبير الاقتصادي في جامعة لوسيادا في لواندا إنه “بالرغم من أن الرئيس بايدن شارف على الخروج من البيت الأبيض، فهو سيمثل الولايات المتحدة بكل ما لديها من وزن جيوسياسي وجيواقتصادي”.

– الديون والصين –

وحضت منظمات حقوقية بايدن على طرح مسألة سجل أنغولا على صعيد حقوق الإنسان خلال زيارته.

أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته مؤخرا حول حقوق الإنسان أن الشرطة الأنغولية قتلت ما لا يقل عن 17 متظاهرا بينهم قاصر في سياق حملة القمع التي تمارسها منذ زمن طويل ضد المعارضة.

كما حضت منظمة العفو بايدن على أن يطلب من حكومة أنغولا ” الإفراج فورا عن خمسة معارضين معتقلين بصورة اعتباطية منذ أكثر من سنة”.

وقال المسؤول الأميركي بهذا الصدد إن بايدن “لم يتهرب يوما من تناول التحديات المطروحة على الديموقراطية، ومن التزامه حيال الديموقراطية”.

من جانب آخر، يسعى بايدن لتأكيد الطموحات الأميركية في إفريقيا بوجه النفوذ الصيني المتنامي.

وقال المسؤول للصحافيين إن الحكومات الإفريقية تبحث عن بديل للاستثمارات الصينية، في ظل ما تتضمنه من عواقب ولا سيما “العيش في ظل ديون فادحة لأجيال”.

ويبلغ دين أنغولا تجاه الصين 17 مليار دولار، ما يشكل حوالى 40% من إجمالي ديون البلد.

ويبدو أن لورنكو أيضا يسعى لتنويع شراكات بلاده خارج الصين وروسيا.

وفي هذا السياق، صوتت أنغولا في 2022 لصالح قرار في الأمم المتحدة يندد بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلقت سيزالتينا أبرو عالمة الاجتماع في جامعة أنغولا الكاثوليكية أن زيارة بايدن تشكل بالتأكيد بالنسبة لرئيس أنغولا “تحقيقا لحلمه بأن يكون هو من جاء بأول رئيس أميركي إلى أنغولا”.

لكن من غير المعروف إن كانت الاستثمارات الأميركية في إفريقيا ستستمر في عهد ترامب.

وقالت أبرو “إن ابدى ترامب اهتماما بأفريقيا وأنغولا مماثلا لما أبداه في ولايته الأولى، فستشهد البرامج التي أطلقها بايدن انتكاسة”.

لكن أليكس فاينز الباحث في معهد تشاتام هاوس نبه إلى أن على الرئيس المنتخب أن يتنبه إلى أن “أمام أنغولا ودول أخرى مثلها، شركاء كثر يمكنها الاختيار بينهم في عالم يشهد منافسة متزايدة من أجل الوصول إلى موارد إفريقيا الحيوية”.

اوا/دص/ص ك